Faiz kararı haftasında piyasalar yükselişe geçti

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Merkez Bankası yeni faiz kararı 19 Kasım 2020 saat 14.00'te, Para Politikası Kurulu toplantısının hemen arkasından açıklanacak.
Merkez Bankası'nın faiz kararını vereceği yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL 7,68 TL, euro/TL 9,10 TL, sterlin/TL 10,15 TL'den işlem görüyor. Gram altın 467 TL'den fiyatlanırken, gümüş 6,18 TL seviyesinde. Bitcoin ise 16.078 dolardan işlem görüyor.
Onsu 1.893 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 462/467 TL, çeyrek altın 750/767 TL, Cumhuriyet altını ise 3.087/3.124 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
Geçen haftanın en çok kazandıran yatırım araçları
Piyasalar kapanırken 9 - 13 Kasım haftasının yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.
Kripto paralarda;
Content Value Network (CVNT) - 1,21K%
MINDOL (MIN) - 83,64%
yearn.finance (YFI) - 68,71%
Aave (AAVE) - 0,63%
Blockstack (STX) - 55,77%
THORChain (RUNE) - 37,97%
Loopring (LRC) - 36,18% artış gösterdi.
Emtialarda;
Ham Petrol - %9,02
Brent Petrol - %9,00
Kalorifer Yakıtı - %6,14
Doğal Gaz - %5,61 artış gösterdi.
Hisselerde ise,
Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) - %37,70
Türkiye İş Bankası A.Ş. Class C (ISCTR) - %26,29
Türkiye Garanti Bankası (GARAN) - %25,79
Kardemir Karabuk Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Class D (KRDMD) - %25,51
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) - %25,30 artış gösterdi.
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