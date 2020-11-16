Faiz kararı haftasında piyasalar yükselişe geçti

Merkez Bankası yeni faiz kararı 19 Kasım 2020 saat 14.00'te, Para Politikası Kurulu toplantısının hemen arkasından açıklanacak.

Merkez Bankası'nın faiz kararını vereceği yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL 7,68 TL, euro/TL 9,10 TL, sterlin/TL 10,15 TL'den işlem görüyor. Gram altın 467 TL'den fiyatlanırken, gümüş 6,18 TL seviyesinde. Bitcoin ise 16.078 dolardan işlem görüyor.

Onsu 1.893 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 462/467 TL, çeyrek altın 750/767 TL, Cumhuriyet altını ise 3.087/3.124 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Geçen haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

Piyasalar kapanırken 9 - 13 Kasım haftasının yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.

Kripto paralarda;

Content Value Network (CVNT) - 1,21K%

MINDOL (MIN) - 83,64%

yearn.finance (YFI) - 68,71%

Aave (AAVE) - 0,63%

Blockstack (STX) - 55,77%

THORChain (RUNE) - 37,97%

Loopring (LRC) - 36,18% artış gösterdi.

Emtialarda;

Ham Petrol - %9,02

Brent Petrol - %9,00

Kalorifer Yakıtı - %6,14

Doğal Gaz - %5,61 artış gösterdi.

Hisselerde ise,

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) - %37,70

Türkiye İş Bankası A.Ş. Class C (ISCTR) - %26,29

Türkiye Garanti Bankası (GARAN) - %25,79

Kardemir Karabuk Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Class D (KRDMD) - %25,51

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) - %25,30 artış gösterdi.