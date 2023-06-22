Faiz kararı öncesi Dolar, Euro ve altın zirvede

TCMB tarafından bugün açıklanacak olan politika faiz kararı öncesinde piyasalardaki gergin bekleyiş sürüyor... İşte 22 Haziran Perşembe günü itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde döviz ve değerli metaller zirvede yatay seyirde...

Agresif faiz artışı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle Türk Lirası'nda görülen değer kaybı azalırken; piyasaların odağı bugünkü TCMB'nin PPK toplantısında nasıl bir karara imza atılacağına çevrildi. Seçim sonrasında dolar karşısında değer kaybını hızlandıran TL ise Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde nispeten dirençli kaldı. Yerli ekonomistlerin PPK toplantısına ilişkin beklentisi yüzde 15-35 arasında değişirken, yabancıların en düşük beklentisini yüzde 14 ile Standard Chartered, en yüksek beklentisini ise yüzde 40 ile Goldman Sachs ortaya koydu. Öte yandan AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 1075 baz puan artışla yüzde 19,25'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

Banka geçen ay faiz oranında değişikliğe gitmemişti. Politika faizi yüzde 8,5'te sabit tutulmuştu.

Seçim sonrası döviz rallisi!

Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar geçtiğimiz hafta 23,75 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu bir kez daha kırmıştı. Dolar gibi yurt içi piyasalarda yükselişini sürdüren Euro/TL ise tarihinde ilk kez 26 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu yeniledi. Altın da 1.498 liraya ulaşarak yeni bir rekora imzasını atmıştı. Türk Lirası'nın Dolar kuru karşısındaki 15 haftalık bu aralıksız değer kaybı son olarak 1999 yılında görülmüştü.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yen'i...

Güne 23,55 TL'den başlayan Dolar 23,55 TL'den,

25,89 TL'den başlayan Euro 25,88 TL'den,

30,07 TL'den başlayan Sterlin 30,07 TL'den,

16,62 TL'den başlayan Japon Yeni ise 16,59 TL'den işlem görüyor.