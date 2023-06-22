  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Faiz kararı öncesi Dolar, Euro ve altın zirvede

Faiz kararı öncesi Dolar, Euro ve altın zirvede

Faiz kararı öncesi Dolar, Euro ve altın zirvede
Güncelleme:

TCMB tarafından bugün açıklanacak olan politika faiz kararı öncesinde piyasalardaki gergin bekleyiş sürüyor... İşte 22 Haziran Perşembe günü itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde döviz ve değerli metaller zirvede yatay seyirde...

Agresif faiz artışı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle Türk Lirası'nda görülen değer kaybı azalırken; piyasaların odağı bugünkü TCMB'nin PPK toplantısında nasıl bir karara imza atılacağına çevrildi. Seçim sonrasında dolar karşısında değer kaybını hızlandıran TL ise Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde nispeten dirençli kaldı. Yerli ekonomistlerin PPK toplantısına ilişkin beklentisi yüzde 15-35 arasında değişirken, yabancıların en düşük beklentisini yüzde 14 ile Standard Chartered, en yüksek beklentisini ise yüzde 40 ile Goldman Sachs ortaya koydu. Öte yandan AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 1075 baz puan artışla yüzde 19,25'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

Banka geçen ay faiz oranında değişikliğe gitmemişti. Politika faizi yüzde 8,5'te sabit tutulmuştu. 

Seçim sonrası döviz rallisi!

Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar geçtiğimiz hafta 23,75 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu bir kez daha kırmıştı. Dolar gibi yurt içi piyasalarda yükselişini sürdüren Euro/TL ise tarihinde ilk kez 26 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu yeniledi. Altın da 1.498 liraya ulaşarak yeni bir rekora imzasını atmıştı. Türk Lirası'nın Dolar kuru karşısındaki 15 haftalık bu aralıksız değer kaybı son olarak 1999 yılında görülmüştü.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yen'i...

Güne 23,55 TL'den başlayan Dolar 23,55 TL'den, 
25,89 TL'den başlayan Euro 25,88 TL'den, 
30,07 TL'den başlayan Sterlin 30,07 TL'den, 
16,62 TL'den başlayan Japon Yeni ise 16,59 TL'den işlem görüyor.

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç tl euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin ethereum coin Bitcoin Kripto para Sanal para Blockchain BTC Madencilik Cüzdan Satın almak Satmak Bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto Değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Paris'te büyük patlama! Onlarca yaralı var
Barış Terkoğlu: ''Kemal Kılıçdaroğlu tutuklanacak!''
Çapa Tıp Fakültesi mezuniyetinde Hipokrat Yemini'ne sansür
Nesrin Cavadzade'nin cesur dekeltesi düğüne damgasını vurdu
Yaz buraya uğramadı! Haziran ayında 3 metre kar
SGK uzmanı memur ve emeklinin ''kesin'' zammını açıkladı
Cem Uzan'dan canlı yayında ''AK Parti sözcüsü gibi'' eleştirisine çok sert yanıt
Bu güzellik yarışması bildiğiniz güzellik yarışmalarından değil
3 yıl önceki depremin ardından deprem konutlarının son hali görüntülendi
Eda Ece evlendi... İşte düğünden ilk kareler...