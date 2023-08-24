Faiz kararı öncesi Dolar, Euro ve altın zirvede

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 26 bin 472 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 445 Dolar'dan,

1.677 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.668 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.