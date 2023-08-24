Faiz kararı öncesi Dolar, Euro ve altın zirvede
TCMB'nin faiz karar gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi tüm hızıyla sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faiz karar gününde piyasalar zirvedeki seyrini sürdürüyor. TCMB'nin merakla beklenen faiz kararı öncesinde hem dolar hem Euro hem de altın fiyatları zirvede.
Merkez Bankası, saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 15.00'den yüzde 17.50'ye yükseltilmişti.
28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından yükselişe geçen ve Merkez Bankası'nın faizi önce 650 baz puan, ardından 250 baz puan daha yükseltme kararına rağmen artan döviz kurunda hareketlilik devam ediyor.
Ekonomistlerin tahminleri
24 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 20.00'ye çekileceğini tahmin ediyor.
Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti.
İşte piyasalarda son durum:
Güne 27,21 TL'den başlayan Dolar 27,22 TL'den,
29,65 TL'den başlayan Euro 29,62 TL'den,
34,78 TL'den başlayan Sterlin 34,66 TL'den,
18,80 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,77 TL'den işlem görüyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol