Faiz kararı öncesi dolar, euro ve altından rekor üstüne rekor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün 2021 yılının son faiz kararını açıklayacak. Peş peşe gelen faiz indirimleri sonrasında Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran dolar, euro, sterlin, altın ve gümüş yine zirvede...

Aylardır yüksek kur nedeniyle ekonomi ile yatıp ekonomi ile kalkan Türkiye 2021'in en kritik gününe geldi. TCMB bugün 2021 yılının son faiz kararını açıklayacak.

Merkez Bankası'nda bugün gerçekleştirilecek olan Para Piyasası Kurulu toplantısı sonrasında yapılacak olan açıklama piyasalar için de yön belirleyici olacak. Dün faiz kararını açıklayan ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. FED ayrıca aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu bugün Aralık ayı faiz kararını açıklayacak. Gözler karar için Merkez Bankası’na çevrilirken, dolar ve eurodan tarihi rekor geldi.

REKORLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Güne yükselişle başlayan dolar ve 14.80 seviyelerinde olan dolar tarihi rekoru yenileyerek 15’lirayı Euro ise 17 TL'yi aştı. Dün 838 TL ile rekor kıran gram altın, bu sabah dolar/TL'nin 15'i aşmasıyla birlikte rekorunu tazeleyerek 872 TL'ye çıktı.

İşte bu kritik günde piyasalarda son durum...

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 15,12 TL'den, euro 17,12 TL'den, sterlin ise 20,13 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7790 lira, avronun satış fiyatı ise 16,6230 lira olmuştu.

ALTIN VE GÜMÜŞ

Onsu 1.786 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 860/868, çeyrek altın 1.395/1.427, Cumhuriyet altını ise 5.742/5.811 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,79 TL seviyesinde.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasasında ise Bitcoin 49 bin 177 dolardan, Ethereum ise 4 bin 52 dolardan fiyatlanıyor.

20 ekonomistten 14'ü 100 puan faiz indirime işaret etti

Anadolu Ajansı'nın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu beklenti anketine göre, katılım sağlayan ekonomistlerin çoğu, bu ay da faizde 100 baz puan indirim beklediklerini belirtti. AA Finans'ın 16 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 1 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan, 14 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve 2 ekonomist de 200 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.