SON DAKİKA
MERKEZ BANKASI PİYASALARIN BEKLEDİĞİ FAİZ KARARINI AÇIKLADI
FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARDAKİ DÜŞÜŞ KISA SÜRDÜ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Kasım 2020 14:05

Faiz kararı sonrası dolar, euro ve altındaki düşüş kısa sürdü!

Merkez Bankasının faiz kararı sonrasında dolar/TL 7,55 TL'ye kadar indikten sonra 7,61 TL'den, euro/TL 8,95 TL'yi gördükten sonra 9,01TL'den, sterlin/TL 10,09 TL'den işlem görürken altının gramı 453 TL seviyesinde. Gümüş 5,851 TL'den fiyatlanırken, Bitcoin de 17.619 dolar seviyesinde.

Faiz kararı sonrası dolar, euro ve altındaki düşüş kısa sürdü!
A+ A-

Merkez Bankası yeni başkan Naci Ağbal yönetimindeki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 4,75 puan artırarak yüzde 15'e yükseltti.

Merkez Bankası, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdi. Faiz artışı beklentileri 2 ile 5,75 puan arasında yer alırken, tahminlerin ortalaması 4,75 puandı.

Merkez Bankası politika faizini eylül ayında iki yıl aradan sonra ilk kez artırmış,, yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.

Merkez Bankasının faiz kararı sonrasında dolar/TL 7,55 TL'ye kadar indikten sonra 7,61 TL'den, euro/TL 8,95 TL'yi gördükten sonra 9,01TL'den, sterlin/TL 10,09 TL'den işlem görürken altının gramı 453 TL seviyesinde. Gümüş 5,851 TL'den fiyatlanırken, Bitcoin de 17.619 dolar seviyesinde.

Ons'u 1.858 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 447/452 TL, çeyrek altın 726/741 TL, Cumhuriyet altını ise 2.985/3.018 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladıMerkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı

 

 

dolar , güncel altın fiyatları , cumhuriyet altını , döviz kuru , euro , çeyrek altın fiyatı , serbest piyasa döviz , çeyrek altın , altının gramı , altın yorumları , altın fiyatı , gram altın , canlı altın , çeyrek altın ne kadar , altın gramı , gram altın fiyatı , çeyrek altın fiyatları , euro kuru , dolar kuru , dolar kaç tl , euro kaç tl , dolar/tl , euro/tl , döviz kurları altın , gümüş yorumları , gümüş fiyatı , canlı gümüş , güncel gümüş fiyatları , kapalı çarşı gümüş , kapalı çarşı altın gümüş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM