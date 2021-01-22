Faiz kararı sonrası dolar, euro ve altın eridi!

Merkez Bankası dün gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısında yüzde 17 seviyesinde olan politika faizini sabit tutma kararı aldı.

Merkez Bankası'nın dünkü politika faizini yüzde 17 seviyesinde sabit tutma kararı sonrasında Dolar/TL 7,37'den, Euro/TL 8,99'dan, Sterlin/TL 10,13 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 442 TL'den fiyatlanırken, gümüş 6,06 TL seviyesinde. Bitcoin ise 31 bin 471 dolardan alıcı buluyor.

Onsu 1.863 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 437/441, çeyrek altın 709/725, Cumhuriyet altını ise 2.920/2.952 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Merkez faizi değiştirmedi

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi, piyasa beklentileri doğrultusunda değiştirilmeyerek yüzde 17'de sabit bırakıldı.

Karar metninde enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler kapsamında enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin göstergelerin yakından izleneceği vurgulanırken, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceği ve gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacağı mesajları verildi.

Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam etmesi öngörülüyor

Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü kararında enflasyon konusundaki hassasiyetin öne çıktığını kaydederek, bankanın bu bağlamda sıkı para politikasına devam edeceğini ve Türk lirasının bundan olumlu etkilenebileceğini öngördü.

