Faiz kararı sonrası dolar, euro ve altın uçuyor!

Türk Lirası karşısında her dakika yeni bir rekor dolar, euro ve altın yeni güne de yükselişle başladı. TCMB'nin kritik faiz kararı sonrasında işte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Bugün tüm gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrilmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 15'e çekti.

TCMB böylece art arda üç toplantıda 400 baz puan faiz indirimi yapmış oldu.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda "Bu yolda faizi savunanlarla birlikte olamam." açıklamasının ardındanTürk Lirası karşısında yükselişini sürdüren piyasalarda yeni rekorlar peş peşe gelmişti.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 10,95 TL'den, Euro 12,43 TL'den, Sterlin ise 14,62 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 10,5760 lira, avronun satış fiyatı ise 11,9630 lira olmuştu.

Uzmanlar, küresel bazda artan enflasyon baskılarının dolar talebini artırdığını belirterek, dolar endeksinin dün 96,2 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bu seviyenin hemen altında dengelendiğini kaydetti.

Altın ve gümüş

Onsu 1.862 dolar olan altında, gram altın 646/652, çeyrek altın 1.047/1.071, Cumhuriyet altını ise 4.311/4.362 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş de 8,80 TL'den fiyatlanıyor.

Altın fiyatları küresel piyasalarda ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle yukarı yönlü seyrediyor. Altın yatırımcıları çarşamba günü açıklanacak Avrupa enflasyon verisine odaklandı.

Kripto Para Piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 59 bin 768 dolardan, Ethereum ise 4 bin 245 dolardan işlem görüyor.

Beklentiler faiz indirimi yönündeydi

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) enflasyondaki yükselişe ve TL'deki sert değer kaybına rağmen gevşeme döngüsüne önümüzdeki haftaki toplantısında da devam etmesi ve politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15 olarak belirlemesi bekleniyordu.

Reuters anketine katılan 14 kurumun tahminleri haftalık repo faizinin sabit bırakılması ile 150 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan yüzde 15 olarak şekillenmiş durumda.

Reuters anketinde yılsonu politika faizi medyan tahmini yüzde 15'te şekillenirken tahminler yüzde 13-16 bandında yer alıyor.

Reuters PPK anketinin düzenli katılımcılarından en az dört tanesi para politikasının yönünü tahmin etmenin zorluğu sebebiyle bu ayki ankete katılmayacaklarını belirtti.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi de 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyordu.