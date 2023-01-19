Faiz kararı sonrası dolar, Euro ve altında son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün 2023 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizde değişiklik yapmadı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret ettiği açıklamaya "yukarı yönlü" tepki veren piyasalar yeni güne de zirvede başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından 1 hafta vadeli repo faiz oranı kararını açıkladı. Yapılan açıklamada politika faizinin yüzde 9'da sabit tutulduğu belirtildi. TCMB'den "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi.

Merkez Bankası'ndan gelen faiz kararı sonrası işte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,79 TL'den başlayan Dolar 18,79 TL'den,

20,30 TL'den başlayan Euro 20,31 TL'den,

23,19 TL'den başlayan Sterlin 23,20 TL'den,

14,69 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,63 TL'den işlem görüyor.

Dün serbest piyasada Dolar 18,79 TL, Euro 20,44 TL, Sterlin 23,35 TL, Japon Yeni ise 14,72 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Güne 1.910 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.915 Dolar'dan,

1.154 TL'den başlayan Gram altın 1.158 TL'den,

1.856 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.861 TL'den,

7.636 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.658 TL'den,

14,18 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,23 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.897 Dolar'dan, çeyrek altın 1.161 TL'den, Cumhuriyet altını 7.683 TL'den, gram gümüş ise 14,66 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu.

Güne 20 bin 822 Dolar'dan başlayan Bitcoin 20 bin 762 Dolar'dan,

1.528 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.527 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 83,83 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 85,64 Dolar'dan işlem görüyor.