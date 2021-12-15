Faiz kararına 1 kala; dolar, euro ve altın rekor tazeledi

Piyasalar Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde yükselişini sürdürüyor. Merkez Bankası'nın üst üste 4 müdahalesi bile piyasaların tansiyonunu düşüremedi. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum....

Yılın son çeyreğini Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırarak geçiren piyasalar TCMB tarafından yarın açıklanacak olan faiz kararı öncesinde endişe veren yükselişini sürdürüyor.

Merkez Bankası'nın 7 yıl aradan sonra peş peşe 4 kez müdahale ettiği piyasalar müdahalelere aldırmadan yükseliyor.

Yeni haftaya rekorla başladıktan sonra Merkez Bankası’nın 2.5 milyar dolarlık dördüncü müdahalesiyle 14 seviyesinin altına geri çekilen dolar kuru tarihi zirvesini yenileyerek 14,72'yi gördü. Merkez'in müdahalesinin etkisi yalnızca iki gün sürdü.

Yarın TCMB'de gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında 2021 yılının son faiz kararı verilecek.

Merkez Bankası'nın yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında enflasyondaki yükselişe ve TL'deki sert değer kaybına rağmen politika faizini 100 baz puan indirmesi bekleniyor.

Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı 16 Aralık Perşembe günü saat 14:00'da açıklanacak.

Bu kritik karar öncesi piyasalardaki yükseliş tüm hızıyla devam ediyor.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,64 TL'den, Euro 16,55 TL'den, Sterlin ise 19,47 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,4080 lira, avronun satış fiyatı ise 16,2830 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.770 dolardan fiyatlanan altında, gran altın 825/833, çeyrek altın 1.339/1.368, Cumhuriyet altnı ise 5.511/5.572 TL alış/satış fiyatlarıyla işlem görüyor.

Bitocin ve Ethereum

FED'den gelecek açıklamalara kilitlenen kripto para piyasasında ise Bitcoin 48 bin 449 dolardan, Ethereum ise 3 bin 877 dolardan fiyatlanıyor.

Gözler TCMB'de ve FED'te

Merkez Bankası bu hafta yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek.

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan beklentiye göre politika faizinin yüzde 14'e indirilmesi bekleniyor. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

20 ekonomistten 14'ü 100 puan faiz indirime işaret etti

Anadolu Ajansı'nın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu beklenti anketine göre, katılım sağlayan ekonomistlerin çoğu, bu ay da faizde 100 baz puan indirim beklediklerini belirtti. AA Finans'ın 16 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 1 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan, 14 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve 2 ekonomist de 200 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Foreks anketine katılanların çoğunluğu faiz indirimi bekliyor

Foreks anketine katılan 15 ekonomistin 12'si faiz indirimi kararı alınacağını öngördü. Ekonomistlerden 7'si faizin 100 baz puan indirileceği tahmininde bulunurken, 2 ekonomist 200 baz puan, 1'i 150 baz puan, 1'i 75 baz puan, 1'i ise 25 baz puan faiz indirimi kararı alınacağını tahmin ediyor. Bu ay faiz değişikliği beklemeyen 2 ekonomist, ilk faiz değişikliğinin Ocak ayında olacağı tahmininde bulundu.

Reuters anketinin yıl sonu tahmini yüzde 14

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, ortalama yüzde 14 olarak şekillenmiş durumda. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. Ankette 2022 yılı sonunda politika faizi tahmini için sorulan soruya cevap veren sekiz ekonomistin ortalaması ise yüzde 13 oldu.

Unicredit: Faiz yıl başında yüzde 12'ye inecek

Unicredit ise yayımladığı bir araştırma raporunda gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklediklerini, gelecek yılın başlarında ise politika faizinin yüzde 12'ye kadar indirileceğini düşündüklerini belirtti.

Barclays, önümüzdeki iki toplantıda 300 baz puan indirim öngörüyor

Barclays ekonomistleri yayımladıkları bir araştırma raporunda Türkiye'nin 2018'e kıyasla kur şoklarına karşı daha hazırlıklı olduğunu fakat o zamandan bu yana tüm metriklerin de iyileşme göstermediğini belirtti.

Enflasyonun gelecek aylarda keskin bir şekilde yüzde 30'a yükselmesini bekleyen ekonomistler, dolarizasyonun yüksek kalmaya devam etmesini beklediklerini de belirtti. Dolar/TL 'nin 2021 sonunda 14,50 olmasını bekleyen Barclays, 2022'nin ortasından itibaren ise dolar kurunun 16'ya ulaşmasını bekliyor.

Aralık ayındaki Merkez Bankası toplantısında 200 baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini belirten banka, Ocak ayında 100 baz puanlık bir indirim daha olacağını düşünüyor. Barclays, TCMB'nin düşük faiz söyleminin tam olarak hangi rakama işaret ettiğinin de belirsiz olduğunu ama tüm planlanan faiz indirimlerini gelecek iki toplantıda gerçekleştireceğini vurguladı.

Kavcıoğlu 'sınırlı alan' mesajı vermişti

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta yapılan yatırımcı toplantısında para politikasında gevşeme için sınırlı bir alan kaldığını ifade ederek faiz indirimlerinin gelecek yılın başında duracağının sinyalini verdi.TCMB, yükselen enflasyona ve liradaki sert değer kaybına rağmen, enflasyonda yükselişe yol açan unsurların geçici olduğu kanısıyla son üç ayda 400 baz puan faiz indirimi uygulamış, son PPK kararında bundan sonra para politikasında kalan sınırlı alanı Aralık ayında kullanmayı değerlendirdiğini ifade etmişti.