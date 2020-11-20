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  3. 20 Kasım 2020 09:50

Faiz kararının etkisi kısa sürdü; dolar, euro ve altın yükselişe geçti!

Merkez Bankası'nın dünkü faiz arttırımı kararı sonrasında döviz yeniden yükselişte. Dolar/TL 7,60 TL'den, Euro/TL 9,03 TL'den, Sterlin/TL 10,10 TL'den işlem görüyor. Gram altın 456 TL, gümüş ise 5,89 TL seviyesinde. Bitcoin ise 18.103 dolardan işlem görüyor.

Faiz kararının etkisi kısa sürdü; dolar, euro ve altın yükselişe geçti!
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Merkez Bankası yeni başkan Naci Ağbal yönetimindeki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 4,75 puan artırarak yüzde 15'e yükseltti.

Merkez Bankası, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdi. Faiz artışı beklentileri 2 ile 5,75 puan arasında yer alırken, tahminlerin ortalaması 4,75 puandı.

Merkez Bankası politika faizini eylül ayında iki yıl aradan sonra ilk kez artırmış,, yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.

Merkez Bankası'nın dünkü faiz arttırımı kararı sonrasında döviz yeniden yükselişte. Dolar/TL 7,60 TL'den, Euro/TL 9,03 TL'den, Sterlin/TL 10,10 TL'den işlem görüyor. Gram altın 456 TL, gümüş ise 5,89 TL seviyesinde. Bitcoin ise 18.103 dolardan işlem görüyor.

Onsu 1.867 dolardan fiyatlanan altının gramı 451/456 TL, çeyrek altın 732/748 TL, Cumhuriyet altını 3.012/3.048 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

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Borsadan kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde 1.325,70 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 1,41 değer kazancıyla 1.313,02 puandan tamamlayarak, rekor seviyeden kapandı.

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