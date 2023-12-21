Faiz öncesi Dolar, Euro ve altında yeni rekor

Dünkü kapanışta Dolar 29,09 TL'den, Euro 31,96 TL'den, Sterlin 37,12 TL'den, Japon Yeni ise 20,53 TL'den işlem görmüştü.

Güne 2 bin 37 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 35 Dolar'dan,

1.907 TL'den başlayan Gram altın 1.97 TL'den,

3 bin 231 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 226 TL'den,

13 bin 386 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 282 TL'den,

22,80 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 22,73 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta

Ons altın 2 bin 37 Dolar'dan, Gram altın 1.907 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 231 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 286 TL'den, Gram Gümüş ise 22,80 TL'den fiyatlanmıştı.