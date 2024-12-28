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  3. ''Fakir hayat en sağlıklı hayat'' diyen Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan yeni açıklama

''Fakir hayat en sağlıklı hayat'' diyen Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan yeni açıklama

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2025 yılı asgari ücret yüzde 30 zamla net 22 bin 104 TL olarak açıklanırken, TV100'de Buket Aydın'ın konuğu olan Prof. Dr. Oytun Erbaş ''Fakir hayat en sağlıklı hayat'' demişti. Prof. Dr. Oytun Erbaş "Hiçbir art niyet yok" diyerek özür diledi.

İktidarın büyük tepki çeken 2025 yılı asgari ücret zammına tepki yağarken TV100'de Buket Aydın'ın konuğu olan Prof. Dr. Oytun Erbaş "Üç yüz metrekare evim olsun, daha şu olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki. Bugün kuru fasulye de protein et de protein aynı. Onun için mütevaziliği öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok. Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar. Yüz verin yüz harcarlar. Bunun sonu yok ki. Ben her zaman söylerim. Fakir hayat en sağlıklı hayat" demişti.

Asgari ücret zammına ilişkin konuşması tepki çeken Prof. Dr. Oytun Erbaş özür diledi. 

Erbaş sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben Dr. Oytun Erbaş, TV100-Buket Aydın Soruyor isimli programda yaptığım talihsiz açıklamalar tamamen samimiyetle yapılmıştır. İçerisinde hiçbir art niyet yoktur. Şahsım mütevazi bir yaşam sürdüğü için Türk halkımıza tavsiyelerde bulundum. Kamuoyunda yarattığım karmaşa, verdiğim rahatsızlık ve yanlış anlaşılma sebebiyle Türk Halkı’ndan tüm kalbimle özür dilerim. Saygılarımla,"

 

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Etiketler prof. dr. oytun erbaş özür diledi özür art niyet asgari ücret
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