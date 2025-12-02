Faladdin'in sahibine ilk duruşmada tahliye

Faladdin ve Binnaz adlı fal uygulamalarının sahibi S.T., ''Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama'' suçundan hakim karşısına çıktı. Mahkeme, ilk duruşmada S.T.'nin tahliyesine karar verdi.

Fal bakma uygulamalarından olan 'Faladdin' ve 'Binnaz' adlı mobil uygulamaların ve internet sitelerinin sahibi S.T., 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık S.T. ve sanık avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık S.T. mahkemede yaptığı savunmasında, "Ben eczacı bir anne ve babanın tek evladıyım. İnovasyon ve girişimcilik okudum; üniversiteden şeref derecesiyle mezun olduktan sonra Harvard’ta yüksek lisans yaptım. Ardından Dubai’de bir şirkette iç yönetim danışmanlığı görevinde bulundum. Vatan toprağıma geri dönünce bir yazılım şirketi kurdum. Bu şirket, yapay zekâyı kullanarak teknoloji üreten bir fabrika niteliğindedir ve yazılım hizmeti vererek telefon uygulamaları geliştirmektedir. Teşvikler alan, ödüller kazanan ve Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden bir şirkettir. Ben bilerek ve isteyerek bu ülkede istihdam yaratmaya geldim. Burada geliştirdiğimiz teknolojiyle bir yazılım hizmet faturası kesiyoruz. Türkiye’den 1 lirayı dahi yurtdışına aktarmadık. Aldığımız tek hizmet reklam harcamalarıdır. 40 çalışanın maaşı ödenmekte, geri kalan meblağ ise şirket kasasında bulunmaktadır. Benim kara para veya bu tarz suçlamalarla bir alakam yoktur. Suçlamaları asla kabul etmiyorum; ben bir girişimci ve iş insanıyım. Şirketimizin tüm banka hesapları, ülkeye katkı sunduğunu açıkça göstermektedir. Elbette para girişleri ve transferler var; ancak bunların tamamı hukuki çerçevededir. Türkiye’ye yurtdışından gelen para, 40 yazılım mühendisinin maaşı olarak ödenmektedir. Askerliğimi jandarma ve komando olarak yaptım; şehit olmak için dua etmiş bir insanım. Benim kara parayla aklamayla işim olmaz. Böyle bir suçlamayı kabul etmiyorum.10 polis ve 2 kameraman eşliğinde gözaltına alındım, gocunmadım; cezaevinde tekli hücrede yattım, yine gocunmadım. Öncül suçu kabul etmiyorum. İddianameyi kendim okuduğumda herhangi bir suçla karşılaştığımı söyleyemem. Evet bir para girişi var ama bunların hepsi hukuki çerçevededir" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme ara kararında sanık S.T. hakkında verilen ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararının uygulanarak tahliyesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, S.T.’in falcılık faaliyetleri yürüttüğü belirtilerek, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun 9 Ocak 2024 tarihinde Arteria Yazılım A.Ş.’ye işlem yaptığı aktarıldı. Şirketin 'Faladdin' uygulamasında fal tanıtımı, 'binnaz.com' ve 'binnazabla.com' sitelerinde medyumluk tanıtımı yaptığı gerekçesiyle reklamların durdurulduğuna yer verildi. İddianamede yer alan MASAK raporuna göre, Arteria Teknoloji A.Ş. üzerinden elde edilen gelirlerin suç geliri olduğu ve bu paraların hem şirkete hem de şüpheliye ait yurtdışı hesaplara aktarıldığı tespit edildiği yazıldı. Ayrıca paraların kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden de transfer edildiği de ifade edildi. MASAK Raporunda, T.’nin 2013’ten bu yana SGK kaydının bulunduğu, prime esas kazançlarının düşük olduğu, 3 şirkette aktif ortaklık ve 4 şirkette yöneticilik kaydının yer aldığı, gayrimenkulü bulunmazken 5 kara ve 2 deniz aracına sahip olduğu bilgisine yer verildi. İddianamede yer alan MASAK raporunda, şüphelinin 3 farklı kripto varlık hesabı bulunduğu, yıllık bankacılık işlemlerinin yüksek montanlı olduğu, özellikle 2024 ve 2025 yıllarına ait işlem hacminin dikkat çekici boyutta olduğu kaydedildi. Diğer yandan 2024 yılına ait nakit çekim tutarlarının ise yüksek olduğu kaydedildi. S.T.’in 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istendi.

DHA