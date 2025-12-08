''Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar'' aralık ayında Tivibu’da

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, aralık ayında en zengin içerikleri izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Birbirinden yeni ve kült yapımların yer aldığı Tivibu’da çok sayıda film ve dizi izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Tivibu’da bu ay “Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar”, “Alacakaranlık” “Ziyaretçiler: Bölüm 2”, “Mawka: Ormanın Şarkısı”, “Gece Yasağı” gibi film ve “The Rainmaker”, “The Rookie” isimli dizileri izleyicilerle buluşturuyor.

Tivibu her zevke hitap eden birbirinden özel içerikleriyle aralık ayında da dramdan komediye, fantastikten maceraya çok sayıda yeni yapımı platforma dahil ediyor.

Tivibu’nun güncel filmler rafı

Aralık ayında kirala satın al seçeneğine eklenecek 2025 yapımlı “Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar”, süper kahraman evreninin başlangıç hikayesini izleyicilerle buluşturuyor. Pedro Pascal, Robert Downey Jr, ve Joseph Quinn gibi ünlü isimlerin rol aldığı film, ekibin bir araya gelişini ve dünyayı koruma yolculuklarına attıkları ilk adımı anlatıyor. Bilim kurgu, aksiyon ve mizahın harmanlandığı film, izleyenleri macera ve kahramanlık dolu bir serüvene davet ediyor.

“Mavka: Ormanın Şarkısı” görkemli bir 3D animasyonu olarak bu ay Tivibu’nun film seçeneğinde izleyicilerle buluşuyor. Film, Lesya Ukrainka’nın ünlü “Orman Şarkısı” eserinden esinlenerek doğa ile insan arasındaki büyülü bağı ve aşkın gücünü konu alıyor.

“Ziyaretçiler: Bölüm 2” ise 2025 yapımı korku gerilim türünde bir devam filmi olarak seyircinin karşısına çıkıyor. Film, balayı yolunda olan bir çiftin araçlarının bozulmasından sonra başlarına gelen hikâyeyi ele alıyor. “Bölüm 2”, bir önceki filmin etkilerini derinleştirirken, Maya’nın travma ve korkularıyla yüzleşmesini anlatıyor.

Fantastik seri “Alacakaranlık” yeniden Tivibu’da

Modern fantastik romanların dünya çapındaki fenomeni hâline gelen “Alacakaranlık” serisi, güçlü anlatımı ve büyüleyici atmosferiyle izleyicileri benzersiz bir yolculuğa davet ediyor. Bella Swan’ın kaderini değiştiren Edward Cullen’la tanışmasıyla başlayan ve vampirler ile kurt adamlar arasındaki çatışmayı epik bir çerçevede sunan hikâye, serinin hayranlarını yeniden bu deneyime davet ediyor. Film, serinin takipçilerine hem nostaljik hem de sürükleyici bir maraton fırsatı sunuyor.

Tivibu dizi seçeneği yine dopdolu

“The Rookie”, orta yaşlarda hayatını baştan yazmaya karar veren “John Nolan” karakterini anlatıyor. Yedi sezondan oluşan dizi hem polisiye heyecanı hem de kişisel mücadele temalarıyla izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Ayrıca başrolde yer alan Nathan Fillion, “Castle” dizisinde canlandırdığı esprili dedektif karakterinin enerjisini devam ettiriyor. “The Rookie”nin 7. sezonu ilk kez ve sadece Tivibu ekranlarından izlenebilecek.

Dram türündeki “Gece Yasağı”, orijinal ismi ile “Curfew”, sadece erkeklere uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında düzenlenen bir cinayeti konu alıyor. Distopik atmosferi ve yüksek temposuyla dizi, İngiltere’nin geceye gömülen tehlikeli sokaklarında izleyicileri nefes kesici bir maceraya sürüklüyor. Altı bölümden oluşan dizi; güvenlik, özgürlük ve cinsiyet eşitliği temalarını işliyor.

John Grisham’ın 1995 tarihli yayımlanan klasik eserinden uyarlanan “The Rainmaker”, etik ve hukuk temalarını merkeze alarak genç ve idealist bir avukatın mücadelesini farklı bir bakış açısıyla yorumluyor. 1997’de beyaz perdeye aktarılan filmden hareketle hazırlanan dizi; modern hukuk dünyasının dinamiklerini, güçlü karakter analizleri ve çarpıcı mahkeme sahneleriyle yeniden yorumluyor.

Tivibu’nun geniş arşivinde yer alan bu yapımlar ve daha fazlası aralık ayında izleyicilerin beğenisine sunuluyor.