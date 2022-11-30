  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Fatih Altaylı: ''Elime odun alıp camını kırmak istiyorum''

Fatih Altaylı: ''Elime odun alıp camını kırmak istiyorum''

Güncelleme:

Fatih Altaylı İstanbul'un bitmek bilmez taksi ve taksici sorunuyla ilgili canlı yayında küplere bindi. Altaylı İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun gözlerinin içine bakarak "Taksici, bana b.ka bakar gibi bakıyor. Elime odun alıp bir taksinin camını kırmak istiyorum" dedi.

Habertürk ekranlarında canlı yayınlanan 'Teke Tek' programında İstanbul'daki taksi krizi masaya yatırıldı. Fatih Altaylı'nın moderatörlüğünü yaptığı programa İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve İBB Meclisi Trafik ve Araştırma Komisyonu üyesi Gencay Özcan katıldı.

 Özkan ile Aksu'nun tartışması sırasında, kendisinin de taksi bulamadığını ifade eden Fatih Altaylı sinirlerine hakim olamadı.

Altaylı konuşmasında, "Ben aylardır taksiye binemiyorum. Taksicilerin bana zavallı, ezik gibi bakması nedeniyle bir gün elime odun alıp bir taksinin camını kırmak istiyorum. Zor tutuyorum kendimi, o kadar sinirleniyorum. Taksici, bana b.ka bakar gibi bakıyor." ifadelerini kullandı.

 

 

Etiketler fatih altaylı taksi taksici istanbul kriz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren anlar: Sana bilezikler aldım geri dön papağanım
Skandal görüntüler: Türk Lirası'nı yırtıp utanmadan paylaştı!
Bakan Koca'dan korona açıklaması: Koronavirüste son durum ne?
Erdoğan kadro müjdesi vermişti: Bakanlık detayları açıkladı
Milyonları heyecanlandıran açıklama: EYT için tarih verdi
Ünlü oyuncudan kan donduran itiraf: 8 yaşında babamın arkadaşı tarafından tacize uğradım
Hakkari'de terör operasyonu: 16 gözaltı
Dünya Kupası'nda bir ilk! A Grubu'nda Enner Valencia detayı: İşte tur atlayan takımlar
Yağışlar yurdu terk ediyor!
3 kişiyi pompalı tüfekle öldürmüştü: Katil yakalandı