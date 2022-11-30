Fatih Altaylı: ''Elime odun alıp camını kırmak istiyorum''

Fatih Altaylı İstanbul'un bitmek bilmez taksi ve taksici sorunuyla ilgili canlı yayında küplere bindi. Altaylı İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun gözlerinin içine bakarak "Taksici, bana b.ka bakar gibi bakıyor. Elime odun alıp bir taksinin camını kırmak istiyorum" dedi.

Habertürk ekranlarında canlı yayınlanan 'Teke Tek' programında İstanbul'daki taksi krizi masaya yatırıldı. Fatih Altaylı'nın moderatörlüğünü yaptığı programa İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve İBB Meclisi Trafik ve Araştırma Komisyonu üyesi Gencay Özcan katıldı.

Özkan ile Aksu'nun tartışması sırasında, kendisinin de taksi bulamadığını ifade eden Fatih Altaylı sinirlerine hakim olamadı.

Altaylı konuşmasında, "Ben aylardır taksiye binemiyorum. Taksicilerin bana zavallı, ezik gibi bakması nedeniyle bir gün elime odun alıp bir taksinin camını kırmak istiyorum. Zor tutuyorum kendimi, o kadar sinirleniyorum. Taksici, bana b.ka bakar gibi bakıyor." ifadelerini kullandı.