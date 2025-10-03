Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıkıyor
Cumhurbaşkanı'na yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Sosyal medya kanallarından paylaştığı programda 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf ettiği iddiasıyla 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle yargılanan gazeteci Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıkacak. Davanın ilk duruşması Silivri'deki Marmara Ceza infaz kurumlarının karşısında bulunan duruşma salonunda görülecek
