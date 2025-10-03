  1. Anasayfa
  Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıkıyor
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı'na yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Sosyal medya kanallarından paylaştığı programda 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf ettiği iddiasıyla 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle yargılanan gazeteci Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıkacak. Davanın ilk duruşması Silivri'deki Marmara Ceza infaz kurumlarının karşısında bulunan duruşma salonunda görülecek

 

