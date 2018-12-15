Bakan açıkladı: 2019'da 16,1 milyar liralık destek verilecek
Bakan açıkladı: 2019'da 16,1 milyar liralık destek verilecek
''Başörtülü bu sektörde çalışamaz'' sözlerine suç duyurusu
''Başörtülü bu sektörde çalışamaz'' sözlerine suç duyurusu
Bursa'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Ne Google ne de Apple! Türk liseli öğrenciler geliştirdi !
Ne Google ne de Apple! Türk liseli öğrenciler geliştirdi !
İnternet üzerinden ayda 15 bin lira kazanıyorlar
İnternet üzerinden ayda 15 bin lira kazanıyorlar
Köpeğin havladığı kuyudan bakın ne çıktı
Köpeğin havladığı kuyudan bakın ne çıktı
İnternetten alışverişte yeni dönem başladı
İnternetten alışverişte yeni dönem başladı
Kar bekleyenlere kötü, ''donduk'' diyenlere iyi haber !
Kar bekleyenlere kötü, ''donduk'' diyenlere iyi haber !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 15 Aralık 2018 11:52

Fatih Altaylı kime oy vereceğini açıkladı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşesinde İstanbul'da kime oy vereceğini açıkladı.

Fatih Altaylı kime oy vereceğini açıkladı
A+ A-

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşesinde İstanbul'da kime oy vereceğini açıkladı.

Habertürk'teki "Tabii ki şart değil!" başlıklı yazısında "İstanbul’da kime oy vereceğimi açıklıyorum..." diyen Fatih Altaylı "Ben oyumu, İstanbul’un trafik sorununu çözmeyi en akılcı kanıtlarla gösteren belediye başkan adayına vereceğim." ifadelerini kullandı.

"PARTİSİNE BAKARSAM NAMERDİM!"

Yazısında "Partisine bakarsam namerdim" diyen Fatih Altaylı, İstanbul trafiğinin zaman çalma aracına dönüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yerine koyamayacağımız tek şey de zaman olduğu için İstanbul trafiği ekonomimizden para ve daha da önemlisi sevdiklerimize ayıracağımız zamanı çalıyor. Yolları otopark olmaktan çıkarıp, gerçek otoparklarla bu sorunu kim çözmeyi başaracağına beni inandırırsa oyum ona. Partisine bakarsam namerdim! "

Fatih Altaylı'nın yazısının tamamı için...

kime oy verecke , fatih altaylı , habertürk gazetesi , habertürk , oyunun rengini açıkladı , fatih altaylı kime oy verecek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM