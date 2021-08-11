Fatih Altaylı, Sedat Peker'e hak verdi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yeni bir tehlikeye dikkat çekerek, "40 liraya iki bira alacağına, 20 liraya iki uyuşturucu hap alınıyor" diyerek suç örgütü lideri olmaktan yargılanan Sedat Peker'in açıklamalarını işaret etti ve "Sedat Peker boşuna demiyor "Türkiye bir uyuşturucu cenneti oldu" ifadelerini kullandı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yeni bir tehlikeye dikkat çekerek, "40 liraya iki bira alacağına, 20 liraya iki uyuşturucu hap alınıyor. Sonrasında giderek uyuşturucu batağına saplanılıyor" diye yazdı.



Altaylı, "Aşırı pahalı içkinin doğal sonucu" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, "Tüm dinci baskı rejimlerinde ve sonuç bu olmuş" diyerek şu tespitlerde bulundu: Dün bira fiyatlarına yine zam geldiğini okudum korkuyla. Bira aşığı olduğumdan değil. Vergiler nedeniyle giderek artan alkollü içki fiyatlarının doğuracağı sonucu bildiğimden.

ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR

Mantık dışı vergiler nedeniyle alkollü içki fiyatlarının artmasının iki sonucu oluyor. Bunlardan biri içki kaçakçılığı ve kaçak içki üretimi. Kaçakçılık suç örgütlerine ve büyük oranda PKK'ya yarıyor. Kaçak içki üretimi ise aynı etkiyi yapıyor ve yetmezmiş gibi bir de insanlarımızın ölümü ile sonuçlanıyor.

KAFA YAPAN HAPLAR

Diğer etkisi ise uyuşturucuya yöneltmesi. Alkollü içki, özellikle de gençlerin tükettiği bira gibi içkiler vergiler nedeniyle aşırı pahalı hale gelip, ülkenin gelir düzeyi de düşük kalınca gençler ne yazık ki, kafa yapan haplara yöneliyorlar.

PEKER BOŞUNA DEMİYOR

40 liraya iki bira alacağına, 20 liraya iki uyuşturucu hap alıyor. Sonrasında giderek uyuşturucu batağına saplanıyor. Tüm dinci baskı rejimlerinde ve sonuç bu olmuş.

Türkiye'de de bu geçerli. Sedat Peker boşuna demiyor "Türkiye bir uyuşturucu cenneti oldu" diye.

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