Fatih Altaylı, serbest bırakılması beklenen belediye başkanlarını açıkladı

Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, İBB soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li belediye başkanlarından 4'ünün serbest bırakılabileceğini söyledi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, kişisel Youtube kanalındaki "YORUMLAYAMIYOR" serisinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eski AK Partili vekil Şamil Tayyar'ın İBB davasında iddianame ve yargılamalara ilişkin verdiği tarihlere değinen Altaylı, Tayyar'ın "1 Eylül- 3 Ekim'de iddianameler mahkemeye sunulur, yargılamalar da Ekim ayında başlar" imasına yer verdiği açıklamalarını yorumladı.

SERBEST KALMASI BEKLENEN CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI 

"Bu iyimser bir tahmin" diyen Altaylı, "Eylül'de verilse bile bunlar kalın-kapsamlı iddianameler olacak" ifadelerini kullandı.

"Bu iddianameler şans eseri bir mahkemeye düşecek, bir ağır Ceza Mahkemesi'ne" diyen Altaylı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonra mahkeme heyeti bu iddianameleri okuyacak. Ya kabul edecek ya da bu olmamış diyerek savcılığa geri yollayacak. Diyelim ki kabul etti. O zaman da bir yargılama tarihi verecek. Bir ay mı 5 ay mı bilmiyoruz. Ümit Özdağ'ın dava kabulünden sonra dava tarihi yanlış hatırlamıyorsam 2-3 ay sonrasına verilmişti. Benim iddianamem yarım sayfalık bir bant çözümünden ibaretti. Temmuz ortalarında yazıldı, Ağustos başında kabul edildi. Mahkeme günü olarak 3 Ekim verildi. Yargılamalar o kadar hızlı başlamayabilir.

Başladıktan sonra ilk serbest kalması beklenenler Ahmet Özer, Emrah Şahan, Buğra Gökce ve Zeydan Karalar olabilir.

Çünkü bu kişilere yönelik iddialar çok ama çok zayıf. Ben bu listeye İnan Güney'i de eklerim."

