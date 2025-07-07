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Fatih Altaylı Silivri'den duyurdu: ''4 belediyeye daha operasyon hazırlığı var''

Fatih Altaylı Silivri'den duyurdu: ''4 belediyeye daha operasyon hazırlığı var''
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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunmasına rağmen gündeme dair yazdığı mektuplar kendi Youtube kanalında yayınlanmaya devam eden Fatih Altaylı, 4 CHP'li belediye için de soruşturma hazırlığı olduğunu öne sürdü.

Youtube kanalında her gün yayınladığı "Fatih Altaylı yorumluyor" adlı video analizleriyle dikkat çeken Fatih Altaylı 22 Haziran'da “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulmuştu.

Fatih Altaylı'nın cezaevine konulmasının ardından her gün yazdığı mektuplar Youtube kanalında "Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR" başlığıyla yayınlanmaya devam ediyor.

Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında bugün yayınlanan videoda Altaylı'nın yeni mektubu okundu.

Altaylı Silivri'den yazdığı son mektubunda "Cuma günkü mektubumda hafta sonu üç belediyeye operasyon yapılacağının tüyosunu vermiştim" ifadelerini kullanıp CHP'li 4 yeni belediye için soruşturma hazırlıklarının olduğunu öne sürdü.

İşte Altaylı'nın son mektubunda yer alan o iddia:

"Beklediğimiz oldu. İktidar belli ki tamamen şaşırmış olmalı ki artık alfabetik gidelim demişler. Dün A'lar ile başladı. 01 Adana, 02 Adıyaman, 07 Antalya. Ne diyelim? Allah Balıkesir'i, Bursa'yı korusun iktidarın hukuksuzluğundan. Şu anda 4 belediye için hazırlık yaptıkları dedikodusu dolaşıyor. Bir ilçede birkaç belediye meclis üyesi transfer edip, meclis çoğunluğunu alıp başkanı ondan sonra görevden almaya hazırlandıkları söyleniyor."

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Etiketler boş koltuk CHP belediye chp'li belediye fatih altaylı yorumluyor fatih altaylı yorumlayamıyor
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