Fatih Altaylı'dan asgari ücret tepkisi !

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, asgari ücretin 2 bin 324 TL olmasına tepki gösterdi.



Fatih Altaylı, bugünkü yazısının ilgili bölümünde, "asgari ücretliye söylenen şu:

“Ölün…" yorumunda bulundu.

Altaylı'nın yazısından o bölüm şöyle:

Açlık sınırı

İstanbullu Kanal, yerli otomobil falan derken asgari ücret meselesine değinme fırsatımız olamadı.

Belki dikkatinizi çekmiştir, Kasım ayı içinde Türkiye’deki “açlık sınırı” ve “yoksulluk sınırı” yayınlandı.

Aylık geliriniz 2 bin 162 TL ve altında ise “Açlık sınırının altında” yaşıyorsunuz…

Aylık geliriniz 7 bin 44 TL’nin altında ise yoksulluk sınırının.

Peki bir ay sonra belirlenen asgari ücret ne oldu?

Net 2 bin 324 TL.

Yani yüzde 15.03 oranında zam geldi asgari ücrete.

Hadi mutfak enflasyonu tartışmalı.

TÜİK’e güvenen yok, eden yok.

Yahu bir yıl içinde sadece enerji fiyatlarına yapılan zam belli.

Çünkü kamu yapıyor.

Bir yıl içinde doğalgaza gelen zam kümülatif olarak yüzde 37.

Elektriğe ise 3 kez yüzde 9, iki kez yüzde 14.9 zam yapılmış. Bir kez yüzde 10’luk indirim. Basit hesapla yıllık artış yüzde 45 civarı.

Bunun yanında devletin resmi rakamlarına göre bile 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 15.87.

En yüksek orandaki artışlar gıda, giyim ve ayakkabıda.

Devletin yeniden değerleme için belirlediği oran da zaten yüzde 22.

Yani asgari ücretliye söylenen şu:

“Ölün…”

Bir sonrası ise “Gömün…”