  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Fatih Altaylı'dan Dilan Polat isyanı: Ülkede hak hukuk adalet kalmayınca...

Fatih Altaylı'dan Dilan Polat isyanı: Ülkede hak hukuk adalet kalmayınca...

Fatih Altaylı'dan Dilan Polat isyanı: Ülkede hak hukuk adalet kalmayınca...
Güncelleme:

Dilan ve Engin Polat çiftine tahliye kararı çıkmasının ardından yapılan tepkilere bir yenisi de Fatih Altaylı'dan geldi.

Polat davasının yankıları Türkiye'de konuşulurken eşinin tahliyesinin sonrasında Dilan Polat Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adeta kutlama yapmıştı. Kendisine ait olan 'Enerji' şarkısı eşliğinde eşi Engin Polat'ın tahliye edilmesini kutlayan Dilan Polat'a bir tepki de gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi.

 Altaylı X'ten (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımında Dilan Polat'ın tahliye kutlamasına tepki göstererek, "Çekinme ders alma gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü devir bunların ve bunlar gibilerin devri. Baştan aşağı rezillik" ifadelerini kullandı.

Etiketler dilan polat fatih altaylı Fatih Altaylı dilan polat dilan polat tahliye Fatih Altaylı dilan polat yorumu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
SONAR'ın son seçim anketinde partilerin oy oranları olay olacak SONAR'ın son seçim anketinde partilerin oy oranları olay olacak Burası Türkiye'nin ''tuzaklı'' sokağı: Giren düşüyor Burası Türkiye'nin ''tuzaklı'' sokağı: Giren düşüyor Hafta sonu hava nasıl olacak ? Planınızı değiştirin: Sağanaklar geliyor Hafta sonu hava nasıl olacak ? Planınızı değiştirin: Sağanaklar geliyor Galatasaray'ın transfer bombası Osimhen'in sözleşmesindeki dikkat çeken madde Galatasaray'ın transfer bombası Osimhen'in sözleşmesindeki dikkat çeken madde Engin Polat'a tahliye kararı... Dilan Polat aylar süren sessizliğini bozdu Engin Polat'a tahliye kararı... Dilan Polat aylar süren sessizliğini bozdu Dilan Polat tahliye kararını böyle kutladı: ''Enerciii'' Dilan Polat tahliye kararını böyle kutladı: ''Enerciii'' Peugeot'un merakla beklenen yenilenen SUV'u Türkiye'de Peugeot'un merakla beklenen yenilenen SUV'u Türkiye'de Enflasyon beklentisi ile birlikte emekli maaş beklentisi de değişti Enflasyon beklentisi ile birlikte emekli maaş beklentisi de değişti Dilan Polat ile Engin Polat'ın tahliyesine zehir zemberek tepki Dilan Polat ile Engin Polat'ın tahliyesine zehir zemberek tepki Son seçim anketinde olay sonuçlar: CHP, AK Parti'ye fark attı Son seçim anketinde olay sonuçlar: CHP, AK Parti'ye fark attı
Ayça Çağla Altunkaya ile evlenen Acun Ilıcalı'dan ''after party'' itirafı Ayça Çağla Altunkaya ile evlenen Acun Ilıcalı'dan ''after party'' itirafı Hem suçlu, hem güçlü: Polise ahlaksız teklifte bulunup, gazetecilere saldırdılar Hem suçlu, hem güçlü: Polise ahlaksız teklifte bulunup, gazetecilere saldırdılar Kan donduran sapıklık: Eşine ilaç verip 50 erkeğe tecavüz ettirdi Kan donduran sapıklık: Eşine ilaç verip 50 erkeğe tecavüz ettirdi Ne Ege, ne Akdeniz, ne de Karadeniz.... Türkiye'de tatilin yeni adresi burası oldu Ne Ege, ne Akdeniz, ne de Karadeniz.... Türkiye'de tatilin yeni adresi burası oldu Koşun depoları doldurun: Akaryakıtta beklenen indirim geldi Koşun depoları doldurun: Akaryakıtta beklenen indirim geldi Bakanlık Kayıp Narin'in arkadaşları için harekete geçti Bakanlık Kayıp Narin'in arkadaşları için harekete geçti Kredi ve kredi kartlarına yeni kısıtlama geliyor Kredi ve kredi kartlarına yeni kısıtlama geliyor Prof. Dr. Özgür Demirtaş 'en kötüsünü henüz görmedik'' deyip, tarih verdi Prof. Dr. Özgür Demirtaş 'en kötüsünü henüz görmedik'' deyip, tarih verdi Yine ulu orta cinsel ilişki rezaleti: Kimseye aldırmadılar Yine ulu orta cinsel ilişki rezaleti: Kimseye aldırmadılar Kendi işini bırakıp başlamıştı... Şimdi tanesini 30 bin Dolar'dan yurtdışına satıyor Kendi işini bırakıp başlamıştı... Şimdi tanesini 30 bin Dolar'dan yurtdışına satıyor