Fatih Altaylı'dan Erdoğan'ı sinirlendirecek yorum !

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, polislik mesleği ile ilgili eleştirilerde bulundu. Altaylı, "yönetmelik yok mu" diye isyan etti.



Fatih Altaylı, Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili kolluk güçlerine eleştirilerde bulunurken; “Kapı gibi” dediğimiz polisleri görüyorum ama sadece Cumhurbaşkanlığı koruma ekiplerinde.

Hepsi aslan, hepsi dalyan." diyerek sistemin adaletsizliğinden yakındı.

"Şair, yazar, gazeteci gözaltına alındığında ya da mahkemeye getirilirken ellerine kelepçe vurulur da, katil yakalandığında kelepçe takılmaz mı!" diyerek tepki gösteren Fatih Altaylı'nın yazısı şöyle:

Yıllardır yazar söylerim ama bir değişim olmaz.

Bir kez daha yazıp söylemekte de ayıp olmaz!

Söyleyeceğim değil de soracağım şudur:

“Bu polis kardeşlerimizi kim eğitiyor, nasıl eğitiyor?”

Kırk kere yazdım.

Polisimiz ne olaylara nasıl müdahale edeceğini biliyor ne suçluyu nasıl yakalayıp derdest edeceğini.

İşte son olay.

Ceren’in katili canavar, yakalanıp polis otomobiline bindirildikten sonra da bir polisi bıçaklıyor! Öldürebilirdi ama Allah tarafından emniyet mensubumuz yaralanarak kurtuluyor!

Peki bir şiddet zanlısı bir kişinin nasıl gözaltına alınacağı, nasıl derdest edileceği, nasıl polis aracına bindirileceği ile ilgili belirli bir protokol, belirli bir yöntem yok mu?

Öğretilmiyor mu?

Üzeri aranmıyor mu?

Hadi arandı bulunamadı ya da bazen bir kemer, bir ayakkabı bağı bile bir cinayet aleti olabilir, polis aracına bindirilen kişinin ellerini kelepçelemek çok mu zor!

Şair, yazar, gazeteci gözaltına alındığında ya da mahkemeye getirilirken ellerine kelepçe vurulur da, katil yakalandığında kelepçe takılmaz mı!

Mini mini

Geçelim polis kardeşlerimizle ilgili bir başka mevzuya.

En azından sahada, aktif görev yapan polislerimizin belirli bir cüssede, belirli bir yapıda olması ile ilgili bir kural, bir yönetmelik yok mudur Allah aşkına.

Polis dediğin gerektiğinde müdahale edecek, etkisiz hale getirecek, yere yatıracak, kelepçe takacak, halkı ve kendini koruyacak!

Bunun için bir cüsse, bir endam, bir güç gerekir!

Kimse kusura bakmasın ama bazı memurlara bakıyorum değil bir suçluya müdahale edip, onu alaşağı edecek, üflesen yıkılacak gibi duruyorlar!

Minyon gençler.

Kollar incecik, çöp gibi.

“Kapı gibi” dediğimiz polisleri görüyorum ama sadece Cumhurbaşkanlığı koruma ekiplerinde.

Hepsi aslan, hepsi dalyan.

Cüsseli olanlar belli ki oraya alınmış, geri kalanların büyük bölümü incecik, narin gençler!

Yahu minyon bile olsalar en azından düzenli spor, düzenli egzersiz ile bu arkadaşları biraz cüsseli hale getirin.

Mini mini valimiz olur ama mini mini polis komik oluyor hakikaten!