Fatih Altaylı'dan tartışılacak Merkez Bankası iddiası

TÜPRAŞ hakkında iktidara yakın kalemler tarafından komplo teorileri üretildiğini söyleyen Altaylı; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da birimlerini İstanbul’a taşıdığını hatırlattı. Altaylı, “Muhtemelen Merkez Bankası’nı da İstanbul’a taşıma niyetleri var” dedi.

Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“TÜPRAŞ’ın genel müdürlüğünü İstanbul’a taşıması, iktidara yakın olduğunu iddia eden bazı kalemlerin ve çevrelerin anında komplo teorileri üretmelerine neden oldu. Şöyle saçma sapan bir iddia ortaya attılar:

‘Koç Grubu, İmamoğlu’nun seçilmesi nedeniyle TÜPRAŞ’ın merkezini İstanbul’a taşıyor çünkü vergisini İmamoğlu’nun yönettiği İstanbul’a vermek istiyor.’

Bu kadar ahmakça bir iddia olabilir mi bilmiyorum. TÜPRAŞ, kurumlar vergisi mükellefi. Belediyeye değil, Maliye’ye ödeniyor vergisi. Üstelik TÜPRAŞ vergi dairesini de değiştirmiyor. Kocaeli’nde ödenmeye devam edecek. Bu iddiayı ortaya atan akılsızlar farkında değil belki ama Hazine ve Maliye Bakanlığı da pek çok birimini İstanbul’a taşımaya başladı. Muhtemelen Merkez Bankası’nı da İstanbul’a taşıma niyetleri var. Peki bu komplo teorisyenlerine sormak isterim. Bakanlık da Ekrem İmamoğlu’na destek olmak için mi İstanbul’a taşınıyor!”

