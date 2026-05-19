Fatih Altaylı'dan yasa dışı bahisten tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili çarpıcı iddia!

Gazeteci Fatih Altaylı, Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda tutuklanan televizyon programcısı Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni iddiaları gündeme taşıdı

Fatih Altaylı, Kütahyalı'nın AK Parti ve Beştepe ile bağlantılarının koptuğunu, olası bir iktidar değişikliğine karşı son aylarda CHP'lilerle sıkı diyalog kurduğunu belirtti. Altaylı ayrıca, Kütahyalı'nın Bank Asya'dan aldığı geçmişteki krediyi kapatıp kapatmadığının TBMM tarafından mutlaka araştırılması gerektiğini ifade etti.

"AK Parti İçinde Sevilmiyordu, Medya Yöneticisi Dışladı"

Fatih Altaylı'nın köşe yazısında paylaştığı detaylara göre, Kütahyalı'nın eski müttefikleriyle yolları uzun süre önce ayrıldı.

Zamanında bir medya grubunun üst düzey yöneticisi tarafından kullanıldığını ve kendini bu grubun "lideri" gibi pazarladığını belirten Altaylı, Kütahyalı'nın sonradan aynı yönetici tarafından dışlandığını aktardı. Kütahyalı'nın AK Parti içinde zaten sevilen biri olmadığını vurgulayan deneyimli gazeteci, "Yaz aylarından itibaren Beştepe'de de bağlantısı kalmadı. Kendisi de durumunun farkındaydı" ifadelerini kullandı.

TGRT'deki Canlı Yayın İtirafı ve Cezaevindeki CHP'li Ziyaretçi

Haberin en çok konuşulacak boyutlarından biri ise Kütahyalı'nın muhalefet cephesiyle kurduğu temaslar oldu. Altaylı yazısında, TGRT'de yayınlanan bir programda AK Partili bir ismin, Kütahyalı'nın AK Parti'den çok CHP'de dostu olduğunu söyleyerek diğer katılımcıları şaşırttığını hatırlattı.

Kütahyalı'nın mahkemelik olduğu eski eşinin de özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle iletişimde olduğunun bilindiğini ifade eden Altaylı, tutuklanan ismin CHP'lileri sık sık arayarak içeriden, özellikle de savcılık kaynaklarından bilgi aktardığını öne sürdü. Altaylı, "Cezaevinde ziyaretime gelen bir CHP milletvekili görüştüklerini anlatınca 'Bu adamla nasıl görüşürsünüz' diye tepki göstermiştim" dedi.

Altaylı'dan Gündem Yaratacak "Bank Asya" Çıkışı

Altaylı'nın köşe yazısındaki en dikkat çekici detay ise finansal iddialar oldu. Ortaya çıkan mal varlığının yasal gelirle elde edilip edilmediğinin yargının işi olduğunu belirten Altaylı, asıl meselenin geçmişe dayandığını vurguladı.

Altaylı, "Bir zamanlar övmeye doyamadığı Fethullah Gülen'in bankası Bank Asya'dan almış olduğu krediyi, bankaya el konulmasından sonra ödeyip ödemediği ise hepimizin meselesi. Çünkü ödemediyse bu borç bizim vergilerimizle kapatılmıştır. Onu araştırmak da TBMM'nin işi" dedi.

