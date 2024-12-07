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  3. Fatih Altaylı'yı ağlatan tablo... İmamoğlu ''Vazgeçmeyiz'' diye seslendi

Fatih Altaylı'yı ağlatan tablo... İmamoğlu ''Vazgeçmeyiz'' diye seslendi

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İstanbul Planlama Ajansı'da (İPA) yapılan ''Teke Tek Bilim'' söyleşisinde Fatih Altaylı, beyin göçünün arttığını gösteren tabloyu görünce gözyaşlarını tutamadı. Programı takip eden İBB Başkanı İmamoğlu ise ''Vazgeçmeyiz'' dedi.

İBB, Bi Dünya Kıvılcım Derneği, İPA ve İTÜ Arı Teknokent iş birliğiyle yapılan Kıvılcım Zirvesi'nde Fatih Altaylı moderatörlüğünde gerçekleşen Teke Tek Bilim söyleşisinin konukları Prof. Dr. Celal Şengör ve Dr. Ufuk Akçiğit beyin göçüyle ilgili konuştu.

Beyin göçü konulu programda yurt dışına giden eğitimli insanların istatistiklerini Chicago Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Ufuk Akçiğit paylaştı. Akçiğit, "En çok az yetiştirdiğimiz alanlardaki insanlar yurt dışına gidiyor. En çok bilim ve iletişim teknolojileri, mühendislik, doğa bilimleri vs... Çok hassas bir konu" dedi. 

Altaylı gözyaşlarına hakim olamadı

Gözyaşlarını tutamayan Altaylı, "Hiçbirimiz vazgeçmiyoruz. Bu tablo beni çok üzdü" dedi. 

Programı salonda takip eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Vazgeçmeyiz” diyerek yanıt verdi. 

İstanbul Planlama Ajansı'da (İPA) yapılan ''Teke Tek Bilim'' söyleşisinde Fatih Altaylı, beyin göçünün arttığını gösteren tabloyu görünce gözyaşlarını tutamadı. Programı takip eden İBB Başkanı İmamoğlu ise ''Vazgeçmeyiz'' dedi.

Etiketler fatih altaylı teke tek ekrem imamoğlu
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