Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı: İmam ve bir kişi yaralandı

İstanbul'da Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı meydana geldi. Olayda cami imamı Galip U. ve bir kişi yaralandı.

Olay, saat 19.15 sıralarında Fatih Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, cami içerisinde slogan atan Ö.S. isimli şüpheli cami imamı Galip U. tarafından uyarılarak dışarı çıkması istendi. Üzerinde bulunan bıçakla U.'ya saldıran Ö.S., Fatih Camii İmam Hatipi Galip U. ve o sırada camide bulunan Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Ö.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. U. ve Erdem'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

VALİ GÜL VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül de saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Vali Gül "Fatih Camii’nde uğradıkları saldırıda yaralanan hocamız Galip U. ve talebesi Bilal Erdem’e Allah’tan şifa diliyoruz. Hastanede ziyaret ederek doktorlarımızdan bilgi aldık. Tedavileri devam ediyor. Fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise "İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip U. hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız." açıklamasını yaptı.