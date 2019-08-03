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  3. 03 Ağustos 2019 09:52

Fatih Portakal: ''Bu ülkeyi bırakın ben yöneteyim!''

Fox Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, son dönemde üst üste gelen zamlara tepki göstererek "Bu ülkeyi bırakın ben yöneteyim!! Söz, ben de devamlı zam yapacağım. Sizleri aratmayacağım." dedi.

Fatih Portakal: ''Bu ülkeyi bırakın ben yöneteyim!''
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Gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile art arda gelen zamlara teki gösterdi.

Elektriğe ve doğalgazın ardından sigara fiyatlarına da zam gelirken gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi. 

Twitter hesabından paylaşım yapan Fatih Portakal, şunları yazdı:

Ne güzel her şeye zam. Zam..Zam.. Sorsaniz ülke güllük gülüstanlik. Her şey güzel gidiyor.

Bu ülkeyi bırakın ben yöneteyim!! Söz, ben de devamlı zam yapacağım. Sizleri aratmayacağım.

Sigara fiyatlarına 3 TL zam geldi !Sigara fiyatlarına 3 TL zam geldi !

Doğal gaza zam geldi Doğal gaza zam geldi

Zam'aydın Türkiyem! Doğalgaza gece yarısı büyük zam !Zam'aydın Türkiyem! Doğalgaza gece yarısı büyük zam !

Elektriğe 16 yılda yüzde 307 zam !Elektriğe 16 yılda yüzde 307 zam !

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