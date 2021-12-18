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Fatih Portakal: ''Bunu söyleyenin kalbini fena kırarım''

Fatih Portakal: ''Bunu söyleyenin kalbini fena kırarım''

Gazeteci Fatih Portakal, asgari ücret tartışmalarında çok konuşulacak bir yoruma imzasını attı ve "Bunu söyleyenin kalbini fena kırarım" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı sonrası Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında kayıp üzerine kayıp yaşıyor. Bu durum karşısında bütün sektörlerde ciddi bir zam dalgası söz konusu oluyor. Bu durumun en net yansıması da akaryakıta gelen zamlar...

 Fatih Portakal, Twtiter hesabından yaptığı açıklamayla, akaryakıt zamlarına tepki gösterdi. Yeni asgari ücrete de değinen Fatih Portakal, o soruyu soracak olanları, "kalbini kırarım" diyerek uyardı. 

İşte o paylaşım: 

Etiketler fatih portakal paylaşım tepki asgari ücret
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