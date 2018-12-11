Fatih Portakal hakkında suç duyurusu !
Fatih Portakal hakkında suç duyurusu !
Fransa'da Noel pazarına silahlı saldırı !
Fransa'da Noel pazarına silahlı saldırı !
Meclis'te FETÖ kavgası ! İki parti birbirine girdi
Meclis'te FETÖ kavgası ! İki parti birbirine girdi
MHP'de şok ! O aday geri çekildi...
MHP'de şok ! O aday geri çekildi...
Operasyonun adı Darbeturks ! Yakalandı...
Operasyonun adı Darbeturks ! Yakalandı...
Eski başkandan İYİ Parti'ye tahliye davası !
Eski başkandan İYİ Parti'ye tahliye davası !
Marmaray'da teknik arıza ! Açıklama geldi
Marmaray'da teknik arıza ! Açıklama geldi
Atkı ve bereleri hazırlayın ! Meteoroloji'den 3 günlük uyarı...
Atkı ve bereleri hazırlayın ! Meteoroloji'den 3 günlük uyarı...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Aralık 2018 23:36

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu !

15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği, Fatih Portakal'ın ana haberdeki sözleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu !
A+ A-

Antalya'da, 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği, Fatih Portakal hakkında ana haberde söylediği, "Türkiye'de barışçıl protestolar olamaz. Korkudan, endişeden, dayak yerim vesaire. Hakkımı arayacağım ama ne yaparım başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına" sözleriyle 'terör örgütlerini göreve çağırdığını' iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.

15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlarının Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Antalya Adliyesi'ne gelerek, FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde toplanan dernek üyeleri adına basına açıklama yapan Dernek Başkanı Meltem Kılıç, Portakal'ın 10 Aralık tarihindeki ana haber bülteninde söylediği sözleriyle suç işlediğini iddia etti. Kılıç, Portakal'ın Fransa'daki protestolar ile ilgili haberin ardından sarf ettiği "Türkiye'de barışçıl protestolar olamaz. Hadi bakalım, barışçıl bir eylem için zamları protesto edelim. Doğalgaz zamlarını. Hadi bakalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak sokağa? Korkudan, endişeden dayak yerim vesaire. Hakkımı arayacağım ama ne yaparım başım belaya girer mi? Kaç kişi çıkar Allah aşkına?" sözleriyle terör örgütlerini ve sempatizanlarını göreve çağırdığını iddia etti.

Fatih Portakal'ı hedef gösterdilerFatih Portakal'ı hedef gösterdiler

Kılıç, "Fatih Portakal, Fransa'da olduğu gibi insanları ayaklanmaya davet etmiştir. Ayrıca, Türk Devleti'ni aciz göstererek aşağılamış, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiş, terör örgütlerini Gezi vandalizminde ve Demirtaş'ın sokağa davet çağrısında olduğu gibi insanları suç işlemeye tahrik ederek, kamu güvenliği açısından da açık bir tehlikenin ortaya çıkmasına zemin hazırlanmıştır" dedi.

Fatih Portakal'dan olay sözler: ''Yarın beni de alabilirler''Fatih Portakal'dan olay sözler: ''Yarın beni de alabilirler''

 

suç duyurusu , 15 temmuz vatan şehitleri derneği , fatih portakal
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM