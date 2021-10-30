Fatih Portakal'dan AK Parti'ye çok sert eleştiri

Fatih Portakal, AK Parti'nin cemevlerini kültür merkezi olarak nitelendirmesine sert tepki gösterdi.

Cemevleriyle ilgili bir düzenleme üzerinde çalışan AK Parti'nin bu kapsamda atılacak 3 adımı gündemine aldığı belirtiliyor. Buna göre cemevlerine ibadethane taleplerine karşılık 'kültür merkezi' statüsü verilecek.

Söz konusu çalışmanın AK Parti'nin cemevlerine ibadethane ismini verip vermemesiyle alakalı olmadığını söyleyen Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Hala anlamamakta ayak diretiyor yönetenler: kültür merkezi olsun istenmiyor, istenen ibadethane olarak kabul edilmesi. Bu kadar zor mu? Hem sizin izin verip vermemenizle de alakası yok bu işin. Bu insanların hakları. Nokta.”