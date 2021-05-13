Fatih Portakal'dan AK Parti'ye: ''Yolum sizin yolunuz...''

Gazeteci Fatih Portakal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iktidara yakın müteahhitlere verilen ihalelere göndermede bulundu. Portakal, “Yolum sizin yolunuz desem inanırlar mı acaba?” diye yazdı.

İktidara yakın şirketlerin aldığı yeni ihalelere ilişkin bir haberi Twitter hesabından paylaşan gazeteci Fatih Portakal, dikkat çeken bir göndermede bulundu.

“Ülen bi şunlar kadar olamadik!” diyerek sitem eden Portakal, “Başta seçtiğimiz yol şimdi değişmiyor. “Yolum sizin yolunuz” desem inanırlar mı acaba?” diye sordu.

AK Parti’ye girmeye niyet eden Fatih Portakal, “Kandırabilirim belki! Ya da değişebilir miyim acaba?!” ifadelerinin ardından ise gülen işaret kulandı

Portakal’ın mesajının altına çok sayıda yorum geldi. Bir kişinin “Abi seni kabul ederlerse bizi de al yanına” mesajı ise büyük ilgi gördü.

İşte Fatih Portakal'ın o paylaşımı:

"Ülen bi şunlar kadar olamadik! Başta seçtiğimiz yol şimdi değişmiyor. “Yolum sizin yolunuz” desem inanırlar mı acaba? Kandırabilirim belki! Ya da değişebilir miyim acaba?!"