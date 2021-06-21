Fatih Portakal'dan Bakan Soylu''nun ''sessizliğine'' sert tepki

Türkiye'de son 1 ayda toplam 20 polisin intihar ederek yaşamına son vermesi gündem oldu. Gazeteci Fatih Portakal, polis intiharlarına karşı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklama yapmamasına tepki gösterdi.

Son 1 ayda 20 polisin intihar etmesi Twitter kullanıcılarının da gündemine geldi. Gazeteci fatih Portakal’da polis intiharlarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaşanan duruma sessiz kalmasına tepki gösteren gazeteci Fatih Portakal, ''1 ayda 20 polis hayatına son veriyor. Peker’in iddialarına @TC_icisleri bakanı olarak tatmin edici yanıt vermiyorsunuz anlayabilirim. Ama personeliniz canına kıyıyor bu konuda da konuşmuyorsunuz? Bunu anlamıyorum. Neden bu insanlar mutsuz ve kimi hayatına son veriyor? @TBMMresmi'' ifadelerini kullandı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü ‘son 1 ayda 20 polis intihar etti’ haberleriyle ilgili yaptığı açıklamada "2010 yılında teşkilatımızda görev yapan personel sayısı ile 2020 yılı personel sayısı karşılaştırıldığında yüzde 43,5 artış olmasına rağmen intihar oranlarında artış meydana gelmemiştir" diyerek şöyle devam etti: "2021 yılında ise geçmiş yıllara kıyasla intihar oranlarında bir artış söz konusudur. Bu durum tarafımızca kesinlikle doğal karşılanmamakta ve her bir ferdimizin kaybı derin üzüntüye sebep olmaktadır.”