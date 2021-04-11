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Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emeklilerimiz bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahiptir" açıklamasını yorumladı.

Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabulünde yaptığı "Emeklilerimiz bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahiptir" açıklamasına dair yorumda bulundu.

Portakal da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Emeklilerimiz bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahiptir" sözlerine karşılık eleştiride bululnarak, "Var ya ülkenin büyük kısmı süslü sözcüklerle yine kandırılıyor. Kandıranlar, kananlar ve okuyup benim gibi ses verenler. Kandırılanlardan değilim" diyerek tepkide bulundu.

"Ülkenin büyük kısmı süslü sözcüklerle kandırıldığını" söyleyen Fatih Portakal'ın mesajı şöyle:

"Var ya ülkenin büyük kısmı süslü sözcüklerle yine kandırılıyor. Kandıranlar, kananlar ve okuyup benim gibi ses verenler. Kandırılanlardan değilim. Siz de her bir cümleyi sorgulayın! Kötü bir şey değil. Sorguladıkça özgürleşiyor insan..."

Etiketler fatih portakal recep tayyip erdoğan açıklama paylaşım
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