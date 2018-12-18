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  3. 18 Aralık 2018 22:34

Fatih Portakal'dan dikkat çeken AK Parti paylaşımı

Fatih Portakal, AK Parti'nin Ankara adayını değiştirebileceğini iddia etti.

Fatih Portakal'dan dikkat çeken AK Parti paylaşımı
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Fatih Portakal, AK Parti'nin Ankara adayının değişebileceği imasında bulunarak, "Millet ittifakının Ankara adayı Mansur Yavaş, Acaba AK Parti Mehmet Özhaseki'yi değiştirip yerine başkasını gösterir mi?" dedi.
 
FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Mansur Yavaş'ın Ankara adaylığının açıklanmasının ardından ses getirecek bir imada bulundu.

Portakal, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Millet ittifakının Ankara adayı Mansur Yavaş, Acaba AK Parti Mehmet Özhaseki'yi değiştirip yerine başkasını gösterir mi?" dedi.

ANKARA'DA ÖZHASEKİ - YAVAŞ YARIŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki olduğunu açıklamıştı. CHP'nin Ankara adayı ise bugün toplanan Parti Meclisi'nde alınan kararla Mansur Yavaş oldu.

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