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  3. 30 Haziran 2019 15:49

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Davutoğlu paylaşımı !

Gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Davutoğlu'nun bugün yaptığı bir konuşmaya tepki göstererek, "Keşke geçmişte aynı cesaretli söylemleri yapabilselerdi..." dedi.

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Davutoğlu paylaşımı !
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Fatih Portakal Twitter hesabından Ahmet Davutoğlu'nun bugün yaptığı konuşmayı haberleştiren bir tweeti alıntılayark tepki gösterdi.

Portakal paylaşımında, "Söyledikleri yanlış değil, keşke geçmişte aynı cesaretli söylemleri yapabilselerdi... Geç oldu, ama oldu..." ifadelerini kullandı.

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