Fatih Portakal'dan dikkat çeken Davutoğlu paylaşımı !

Fatih Portakal Twitter hesabından Ahmet Davutoğlu'nun bugün yaptığı konuşmayı haberleştiren bir tweeti alıntılayark tepki gösterdi.

Portakal paylaşımında, "Söyledikleri yanlış değil, keşke geçmişte aynı cesaretli söylemleri yapabilselerdi... Geç oldu, ama oldu..." ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu: ''AK Parti bir ailenin partisi değildir''