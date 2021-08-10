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Fatih Portakal'dan dikkat çeken erken seçim tahmini

Fatih Portakal'dan dikkat çeken erken seçim tahmini

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin Bahçeli’nin erken seçim çıkışı yapabileceği yorumuna cevap Fatih Portakal’dan geldi.

Fatih Portakal Twitter hesabından Cumhur İttidakı’na ilişkin çarpıcı bir yorumda bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin köşe yazısında “Bu ülkede erken seçime gidilecekse ancak Bahçeli götürür” ifadelerini kullanması sosyal medyada gündem oldu.

 Söz konusu yazıyı yorumlayan Portakal ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birbirinin “Brütüsü” olduğunu dile getirdi.

Portakal, mesajında “Ha şunu bileydin! Fal açmaya, analizler yapmaya gerek yok. Seçime götürecek 2 isim var: AKP’den canı sıkılırsa Bahçeli, MHP’nin yerine yedek bulacak olursa Erdoğan. İkisi aslında birbirinin #Brütüs’ü…” ifadelerine yer verdi.

Etiketler fatih portakal recep tayyip erdoğan devlet bahçeli abdulkadir selvi erken seçim seçim
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