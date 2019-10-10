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  3. 10 Ekim 2019 17:18

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a ''Trump'' sorusu

Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine cevap vermemesiyle ilgili çarpıcı bir yorum yaptı.

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a ''Trump'' sorusu
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Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi tehdidine yanıt vermemesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Fatih Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"#CBErdoğan Avrupa’ya ey diye seslendi. Suudilere, Mısır’a da eleştri vardı. 3 kez ekonomini bitiririm diyen küstah bir lidere, #Trump’a isr hiçbir şey diyemiyor.

Ve bu durum kafamda soru işaretlerine neden oluyor? En ağır tehdide niye hakettiği yanıt verilmiyor, verilemiyor?"

İşte o paylaşım;

Trump yine tehdit etti: Türkiye'yi mahvederim!Trump yine tehdit etti: Türkiye'yi mahvederim!

 

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erdoğan , fatih portakal , trump
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