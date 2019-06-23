Fatih Portakal'dan olay yaratacak seçim mesajı !

Gazeteci Fatih Portakal yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Portakal paylaşımında, "İnsanın hakkını yiyenler hak ettikleri sonuca artık katlanırlar" ifadelerini kullandı.

İşte Portakal'ın paylaşımı:

Ülkenin seçim tarihinde bir ilkle #İstanbul seçimi tekrar ediliyor. Bugünün yöntenleri bu ilkle de tarih sayfasında uzun cümlelerle yer alacaklar. Umarım adalet yerini bulur. İnsanın hakkını yiyenler hak ettikleri sonuca artık katlanırlar.