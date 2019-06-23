Fatih Portakal'dan olay yaratacak seçim mesajı !

Gazeteci Fatih Portakal yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Portakal paylaşımında, "İnsanın hakkını yiyenler hak ettikleri sonuca artık katlanırlar" ifadelerini kullandı.
İşte Portakal'ın paylaşımı:
Ülkenin seçim tarihinde bir ilkle #İstanbul seçimi tekrar ediliyor. Bugünün yöntenleri bu ilkle de tarih sayfasında uzun cümlelerle yer alacaklar. Umarım adalet yerini bulur. İnsanın hakkını yiyenler hak ettikleri sonuca artık katlanırlar.
Ülkenin seçim tarihinde bir ilkle #İstanbul seçimi tekrar ediliyor. Bugünün yöntenleri bu ilkle de tarih sayfasında uzun cümlelerle yer alacaklar. Umarım adalet yerini bulur. İnsanın hakkını yiyenler hak ettikleri sonuca artık katlanırlar.— fatih portakal (@fatihportakal) 23 Haziran 2019