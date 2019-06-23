  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 23 Haziran 2019 11:29

Fatih Portakal'dan olay yaratacak seçim mesajı !

Fatih Portakal sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "İnsanın hakkını yiyenler hak ettikleri sonuca artık katlanırlar." ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'dan olay yaratacak seçim mesajı !
A+ A-

Gazeteci Fatih Portakal yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Portakal paylaşımında, "İnsanın hakkını yiyenler hak ettikleri sonuca artık katlanırlar" ifadelerini kullandı.

İşte Portakal'ın paylaşımı:

Ülkenin seçim tarihinde bir ilkle #İstanbul seçimi tekrar ediliyor. Bugünün yöntenleri bu ilkle de tarih sayfasında uzun cümlelerle yer alacaklar. Umarım adalet yerini bulur. İnsanın hakkını yiyenler hak ettikleri sonuca artık katlanırlar.

seçim , fatih portakal , paylaşım , sonuç
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM