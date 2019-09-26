  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Eylül 2019 16:49

Fatih Portakal'dan şok iddia: Deprem uzmanlarına ekran yasağı mı var ?

Gazetec, Fatih Portakal, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışan deprem uzmanlarının televizyonlarda konuşmalarına izin verilmediğini iddia etti..

Fatih Portakal'dan şok iddia: Deprem uzmanlarına ekran yasağı mı var ?
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Gazeteci ve FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışan deprem uzmanlarının televizyonlarda konuşmalarına izin verilmediğini açıkladı.

Portakal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

 "Ne tuhaf bir durum. @itu1773 ve @UniBogazici ’ne baglı deprem uzmanlarına üniversite yönetimi maalesef ekranlara çıkmaları için izin vermiyor.

Bu uzmanlar konuşmayacaksa biz yurttaşlar nasıl bilgi sahibi olacağız?"

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
fatih portakal , boğaziçi üniversitesi , itü , deprem uzmanları
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM