Fatih Portakal'dan şok iddia: Deprem uzmanlarına ekran yasağı mı var ?

Gazeteci ve FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışan deprem uzmanlarının televizyonlarda konuşmalarına izin verilmediğini açıkladı.

Portakal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ne tuhaf bir durum. @itu1773 ve @UniBogazici ’ne baglı deprem uzmanlarına üniversite yönetimi maalesef ekranlara çıkmaları için izin vermiyor.

Bu uzmanlar konuşmayacaksa biz yurttaşlar nasıl bilgi sahibi olacağız?"