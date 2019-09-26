Fatih Portakal'dan şok iddia: Deprem uzmanlarına ekran yasağı mı var ?

Gazeteci ve FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışan deprem uzmanlarının televizyonlarda konuşmalarına izin verilmediğini açıkladı.
Portakal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Ne tuhaf bir durum. @itu1773 ve @UniBogazici ’ne baglı deprem uzmanlarına üniversite yönetimi maalesef ekranlara çıkmaları için izin vermiyor.
Bu uzmanlar konuşmayacaksa biz yurttaşlar nasıl bilgi sahibi olacağız?"
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