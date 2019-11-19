Fatih Sultan Mehmet’in son nefesini verdiği yer de ranta açılıyor

Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiği yer olan ve daha önce satılmak istenen 133 dönümlük Hünkar Çayırı, bu kez yapılaşmaya açılıyor. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Hünkar Çayırı için ‘'Bu tarihe ve millete yapılmış saygısızlıktır” dedi.

Tarhan yaptığı açıklamada bölgede inşaat faaliyetlerinin başladığını belirterek, ‘'Çağ açıp, çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiği yere de rant gözüyle bakılıyor. Çeşme, namazgah, köprü gibi tarihi unsurların olduğu otağın orta yerine dükkanlar yapılıyor. Daha önce satışı ile ilgili durum söz konusu olmuş, STK'lar ile bu yanlıştan vazgeçilmesini sağlamıştık. Şimdi yeniden rant planları yapılıyor'' dedi.

465 BİN LİRAYA SATILDI



Hünkar Çayırı, 18 Aralık 2017 tarihinde 30 yıl süre ile Erzincan Kültür ve Dayanışma Vakfı'na, 465 bin lira bedel karşılığında verilmişti. Dönemin Başbakan yardımcısı Fikri Işık, ile AKP ve CHP milletvekilleri ortak tavır sergileyerek satışı engellemişti.

1481 yılında Fatih Sultan Mehmet Üsküdar'a sancak dikip doğuya sefer yapacağını ilan etmiş, rahatsızlığına rağmen Gebze-Çayırova'da Hünkar Çayırı'nda otağını kurmuştu ancak burada vefat etmişti. Sağlık eski Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ da oğlu Muhammed Akdağ'ın evlilik töreni de 2018 yılında burada yapmıştı.

