Fatih Terim'e milletvekilliği teklifi

Galatasaray ve Milli Takım'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'e de milletvekilliği adaylığı teklif edildiği ortaya çıktı.

Son olarak 10 Ocak 2022'de Galatasaray'daki görevini bırakan Fatih Terim, aradan geçen bir yılı aşkın zamanda Bodrum'daki evinde inzivaya çekildi.

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde siyasi partiler seçmenleri kendi saflarına çekmek için her yolu denerken, bir hamle de futbol severler için geldi. Galatasaray'ın efsane antrenörü 69 yaşındaki Fatih Terim'e milletvekilliği teklifinde bulunan partiler, Terim'i ikna etmek için yarışa girdi.

Fotospor'un haberine göre; gelen teklifler için teşekkürlerini ileten Terim'in siyasi bir kariyere başlama planı bulunmuyor.

ADANA MİLLETVEKİLLİĞİ VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Terim'e yöneltilen siyasi teklifler ilk kez gerçekleşmiyor. Önceki yıllarda da adı pek çok kez milletvekilliği ile anılan teknik adamın gelecek planlarında ise futboldan başka bir şey yer almıyor. Şu an için kısmi bir emeklilik hayatı yaşayan Terim, yakın zamanda yeniden yeşil sahalara dönmenin planlarını yapıyor.

Terim daha önceki dönemlerde de milletvekilliği ve belediye başkanlığı için teklifler aldı. Tecrübeli teknik adam bir önceki seçimde Adana milletvekilliği daha sonraki seçimde ise İstanbul Belediye Başkanlığı için teklifleri reddetti. Terim’in kısa ya da uzun vadeli planları arasında milletvekilliği bulunmuyor.