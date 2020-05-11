Fatih Tezcan: ''Karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız?''

Atatürk'e hakaretten de yargılanan Tezcan, YouTube kanalında 5 Mayıs'ta paylaştığı videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz, idam edeceğiz diyorsunuz. Karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden? Erdoğan'ın bir damla kanına milyonlarca kan dökülür bu ülkede" dedi.

Tezcan'ın ifadeleri şöyle:

"Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz, idam edeceğiz diyorsunuz. Karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden? Erdoğan'ın bir damla kanına milyonlarca kan dökülür bu ülkede.

Erdoğan'a öyle bir şey yaparsanız, tırnağı kanarsa eğer bu ülkede başınızın neler geleceğinden haberiniz var mı? Biz bir daha sokağa çıkarsak eğer kimleri toplayacağız, listelerden haberiniz var mı sizin? Tayyip Erdoğan'a darbe idam vs. olursa zulalardan, listelerden, yaşanacaklarından haberiniz var mı? Yiyorsa çıksanıza. Tayyip Erdoğan orada. Alsanıza onu niye yapmıyorsunuz hadi... Devlet Bahçeli de orada. Cumhur İttifakı değil mi bu? Yer mi gözünüz FETÖ'nün PKK'nın kimse artık ağa babası feriştahı yer mi o zaman? Ailenizi kendinisin nasıl koruyacaksınız? Bir intikam faslı başlar ki bu ülkenin vatanseverlerini yiğitlerini durduramazsınız. Tayyip Erdoğan'ın bir damla kanına milyonlarca kan dökülür bu ülkede."