Fatma Betül Sayan Kaya hakkında flaş İBB iddiası !

Eski bakanlardan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya’nın da eski İBB çalışanı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Kaya’nın İBB şirketlerinden İSBAK’da yıllarca mühendis kadrosunda gözüktüğü, şirketten aldığı burs ile ABD’ye eğitime gittiği öne sürülüyor.

Kardeşleri de önemli devlet kadrolarında yer alan Kaya’nın parlak özgeçmişinde İBB’deki çalışma döneminin hiç yer almaması dikkat çekiyor. Kaya geçtiğimiz günlerde de İBB önünde eylem yapan işten çıkarılan işçileri destek ziyaretinde bulunmuştu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan, şu an AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekilliği görevlerini üstlenen Fatma Betül Sayan Kaya kamuoyunun ‘ailece’ yakından tanıdığı bir politikacı.

KARDEŞLERİ DE ÜST DÜZEY GÖREVLERDE

Kardeşlerinden Ömer Fatih Sayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Fatma Betül Sayan Kaya'nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak da Kuveyt Büyükelçisi.

Sayan’nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olduğu dönemde diğer kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi olarak görev yapmış ve belediyelerden aldığı ihaleler uzun süre tartışılmıştı.

Kardeşlerinin devlette önemli görevlere getirilmesi tartışma konusu olan Fatma Betül Sayan Kaya'nın oldukça parlak bir özgeçmişi var. Kaya hem Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü hem de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. Yani Kaya hem doktor hem de mühendis.

AK Parti KADROLARINDA YER ALDI

Özgeçmişinde yer alan bilgilere göre Kaya, İstanbul'da proje mühendisi olarak bir süre çalıştıktan sonra New York Üniversitesi'nde lisansüstü çalışmalar yaptı. 2009 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. 2010-2012 yılları arasında AK Parti kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yürüttü.

2012 yılında yapılan kongreyle tekrar AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve AK Parti İstanbul Tanıtım Medya'dan sorumlu İl Başkan Yardımcılığına atandı. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “Erdoğan İstanbul” seçim ofisi Tanıtım Medya Sorumlusu olarak görev yaptı. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5.Olağan Kongresi'nde MKYK üyeliğine seçildi ve AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı. 1 Kasım 2015 Milletvekilliği Genel Seçiminde İstanbul Milletvekili seçildi. 26. dönem İstanbul Milletvekili seçilen Fatma Betül Sayan Kaya, 65. Hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak yer aldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın, 19 Temmuz 2017 günü açıkladığı yeni kabinede bakanlık görevine devam etti.

2008-2015 ARASINDA İBB'DE GÖREV YAPMIŞ

Şu an İstanbul Milletvekili ve AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Kaya'nın 2008 yılından, milletvekili seçildiği 2015 yılına kadar geçen sürede özgeçmişine koymadığı başka bir ‘işi’ daha olduğu iddia ediliyor.

İddia; Kaya'nın o dönemde İBB şirketlerinden İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş.'de mühendis olarak görev yaptığı. İddialara göre Kaya'nın İBB şirketi İSBAK'da 14 Kasım 2008 tarihinde işe girişi yapılıyor ve 2 ay gibi kısa bir süre sonra 12 Ocak 2009 tarihinde İSBAK bursu ile ABD'ye eğitime gidiyor. Yaklaşık 16 ay sonra 21 Mayıs 2010 tarihinde ABD'den dönüyor. Döndüğünde işten çıkışı yapılıyor.

14 Kasım 2011 tarihinde Kaya'nın sözleşmesi yeniden yapılıyor ve istifa ettiği 20 Nisan 2015 tarihine kadar görevi devam ediyor. Kaya'nın 2015 seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili adayı olmak için istifa edene kadar İBB'deki görevinin devam ettiği, ABD'deki eğitimi sırasında da maaşını almayı sürdürdüğü iddia ediliyor. AK Parti kadrolarında önemli görevler üstlendiği dönemde İBB'nin şirketinde de çalışıyor gözükmesi ve bu bilginin Kaya'nın özgeçmişinde hiç yer almaması dikkat çekiyor.

Kaya geçtiğimiz günlerde İBB iştiraklerinden çıkarılan ve belediye önünde eylem yapan işçileri ziyaret etmişti. Kaya “Buradaki kardeşlerimizin en çok rahatsız olduğu husus, ‘Bize ATM’ci deniliyor’ diyorlar. Böyle bir algı operasyonu yapılmasından da kardeşlerimiz son derece üzgünler. Hepimiz emeğimizle aldığımız parayı hak eden insanlarız diyorlar. Bu da çok önemli bir nokta” açıklaması yapmıştı.

KAVAKÇI DA BURSLA GİTMİŞTİ

AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın da 16 Aralık 2008'de İBB şirketlerinden Metro AŞ'de insan kaynakları uzmanı olarak işe girdiği gün verilen bursla ABD'ye “siyaset doktorası eğitimine” gönderildiği iddiası gündeme gelmişti.