Fatma Girik'in annesi 99 yaşında hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, 99 yaşında hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta yaşamını yitiren Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav Bodrum'daki evinde fenalaşarak 19 Mart'ta Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ukav, Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları ve komşuları büyük üzüntü yaşadı.
Öte yandan usta oyuncu Fatma Girik de Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirmişti.
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