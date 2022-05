Fazıl Say'ın acı günü: Ünlü isimlerden başsağlığı mesajı

Ünlü piyanist Fazıl Say, babası Ahmet Say'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından hesabından duyurdu.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, 86 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini, Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, müzik eğitimcisi ve müzik yazarıydı. Sinema, tiyatro, müzik ve siyaset dünyasından önemli isimler de sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla, müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say'ın vefatı dolayısıyla besteci ve piyanist Fazıl Say'a başsağlığı diledi. İşte Fazıl Say'ın o paylaşımı...

Fazıl Say, acı haberi duyurduğu paylaşımında "Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye’nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağ olsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilişkisidir, son anına kadar. Başımız sağ olsun…" ifadelerini kullandı.

Fazıl Say, babasının yaklaşık 4 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini de kaydetti.

İMAMOĞLU'NDAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile baş sağlığı diledi. İmamoğlu paylaşımında "Türkiye’nin önde gelen aydınlarından Ahmet Say’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, Fazıl Say ve ailesine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN FAZIL SAY'IN BABASI AHMET SAY İÇİN TAZİYE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, piyanist ve besteci Fazıl Say'ın vefat eden babası müzik eğitimcisi ve yazar Ahmet Say için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli müzik yazarı, müzik eğitimcisi ve edebiyatçı Ahmet Say'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Değerli aydınımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

İBRAHİM KALIN DA BAŞ SAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da mesajında "Başınız sağ olsun. Kendisine Allah'tan rahmet, sizlere sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI

Yazar, yönetmen ve müzisyen Zülfü Livaneli, "Sabır diliyorum Fazılcım. Sevgili baban huzur içinde uyusun." mesajını paylaştı.

Oyuncu Tolga Çevik, "Başınız sağ olsun. Nur içinde yatsın. Sizlere sabırlar diliyorum." sözleriyle duygularını ifade ederken, oyuncu Selçuk Yöntem de "Başın sağ olsun. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sabırlar dilerim. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Büyük bir değeri kaybettik." dedi.

Piyanist Gülsin Onay, "Ahmet Say'ı kaybetmişiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." sözleriyle duygularını dile getirirken, oyuncu Nilgün Belgün, "Başın sağ olsun Fazılcım. Babacığının mekanı cennet olsun." sözleriyle başsağlığı diledi.

Orhan Gencebay'ın eşi, oyuncu Sevim Emre de mesajında "Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Nilüfer ve Serenad Bağcan ile oyuncular Behzat Uygur, Songül Öden, Cahit Gök, Gonca Vuslateri ve yönetmen Hilal Saral da mesajlarla baş sağlığı dileklerini ifade etti.

FAZIL SAY'IN BABASI AHMET SAY KİMDİR?

Ahmet Say, 1935'te İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı 1951'de bitiren yazar Say, 1954'te İstanbul Erkek Lisesini bitirdi.

Mezuniyetin ardından gittiği Almanya'da, basın yayın yüksek okulundan mezun olan Say, Türkiye'ye döndüğünde, Bingöl ve Erzincan’da öğretmenliğin yanı sıra halk eğitim merkezi müdürlüğü yaptı.

Say, 1964'te arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Türk Solu, 1977'de ise Türkiye Yazıları dergilerini yönetmeye başladı. Yaşamının büyük bölümünü Ankara’da geçiren Say'ın öykü ve yazıları, birçok dergi ve gazetede yayımlandı.

Öyküleri, hazırladığı dört ciltlik "Müzik Ansiklopedisi" ve bir dönem Cumhuriyet gazetesinde yaptığı müzik eleştirileriyle tanınan Ahmet Say, "Komil'in Atı" adlı hikayesiyle TRT 1970 Sanat Ödülleri Yarışmasında başarı ödülünü, bir diğer hikayesiyle 1974 Sabahattin Ali Hikaye Yarışmasında birincilik ödülü aldı.