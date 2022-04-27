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FED altını fena vurdu! Altın fiyatları çöktü

FED altını fena vurdu! Altın fiyatları çöktü

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma politikasında hızlanacağına dair öngörüler ve güçlenen dolar karşısında düşüşünü sürdürdü. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Fed ve merkez bankalarının para politikalarını beklenenden daha hızlı sıkılaştıracağına ilişkin endişeler ve Çin ile Avrupa'da büyümeye dair artan kaygılarla emtia piyasalarında oynaklığı artırdı.

 Küresel çapta enflasyonist baskılar sürerken yüksek faiz ortamına geçişin büyüme odaklı kaygıları da gündeme getirdiğini belirten analistler, ABD'de resesyon ihtimalinin daha yüksek sesle tartışılmaya başlandığını söyledi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Mart'ta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten sonra gerilemişti.

Doların dünya genelinde artan fiyatlara karşın nispeten daha korunaklı bir alanı olması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma kararı nedeniyle euro son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

AFP'nin aktardığına göre euro, 1.0588 dolara düştü. Bu da Nisan 2017'den bu yana AB para biriminin gördüğü en alt seviye.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,81 TL'den, Euro 15,65 TL'den, Sterlin ise 18,57 TL seviyesine geriledi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,80 lira, avronun satış fiyatı ise 15,77 lira olmuştu. 

Altın ve gümüş

Onsu 1.885 dolar olan altında, gram altın 896/897 TLçeyrek altın 1.442/1.443 TL, Cumhuriyet altını ise 5.934/5.936 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Gümüş ise 11,10 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar
 

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 39 bin 80, Ethereum 2 bin 863 dolardan işlem görüyor.  

Petrol fiyatları

Rus enerji şirketi Gazprom’un Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz akışını durduracağını açıklaması petrol fiyatlarını yükseltti. Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı dün yüzde 3.2 yükseliş sonrası bugün de artışını sürdürdürerek 102 doları aştı. 

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