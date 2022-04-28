FED altını fena vurdu! Altın fiyatları çöktü

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma politikasında hızlanacağına dair öngörüler ve güçlenen dolar karşısında düşüşünü sürdürdü. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Fed ve merkez bankalarının para politikalarını beklenenden daha hızlı sıkılaştıracağına ilişkin endişeler ve Çin ile Avrupa'da büyümeye dair artan kaygılarla emtia piyasalarında oynaklığı artırdı.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Mart'ta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten sonra gerilemişti.

Doların dünya genelinde artan fiyatlara karşın nispeten daha korunaklı bir alanı olması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma kararı nedeniyle euro son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. AFP'nin aktardığına göre euro, 1.0588 dolara düştü. Bu da Nisan 2017'den bu yana AB para biriminin gördüğü en alt seviye.

Öte yandan ABD doları, önde gelen para birimleri karşısında güçlenmeye devam ediyor. Dolar Endeksi bu sabah yüzde 0,4 daha değer kazanarak 103,43 seviyesini gördü ve 20 yılın zirvesine yaklaştı.

Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kaybediyor. Dolar/TL kuru bu haftaki 14,60-14,70 bandından çıkarak 14,80 direncinin hemen üzerindeki yatay seyrini sürdürdü. Analistler 14,80’in devamında 14,84 lira seviyesinin geçilmesi halinde 15,00 TL hedef direncine yönelim görülebileceğinin altını çizdi.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,82 TL'den, Euro 15,62 TL'den, Sterlin ise 18,60 TL seviyesine geriledi.

Altın ve gümüş

Onsu 1.876 dolar olan altında, gram altın 894/895 TL, çeyrek altın 1.437/1.438 TL, Cumhuriyet altını ise 5.917/5.919 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,02 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 39 bin 327, Ethereum 2 bin 882 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları

Rus enerji şirketi Gazprom’un Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz akışını durduracağını açıklaması petrol fiyatlarını yükseltti. Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı dün yüzde 3.2 yükseliş sonrası bugün de artışını sürdürdürerek 102 doları aştı.