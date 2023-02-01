FED faiz kararı sonrası dolar, Euro ve altında son durum

ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararını açıklamasının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. İşte dolar, Euro ve altında son durum...

ABD Merkez Bankası 2 günlük toplantı sonrası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed beklendiği gibi faiz artış hızını yavaşlattı ve 25 baz puanlık artış yaptı.

Fed Şubat ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan artırdı. Açıklamada enflasyonun kısmen gevşediği ancak hala yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Yetkililer faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı görüşünü yineledi.

Yüksek enflasyonla mücadele için geçen sene 4 kez 75’er baz puanlık artış yapan Fed Aralık ayında ise artış hızını yavaşlatarak 50 baz puanla yola devam etmişti.

Enflasyonda görülen ılımlı yavaşlama ve ekonomik aktivitedeki belirgin soğuma nedeniyle faiz artış hızının yavaşlaması bekleniyordu. Fed yetkilileri de son dönemde yaptıkları açıklamalarda sıkılaşmanın yavaşlaması gerektiğine yönelik mesajlar vermişti.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,80 TL'den başlayan Dolar 18,80 TL'den,

20,44 TL'den başlayan Euro 20,52 TL'den,

23,17 TL'den başlayan Sterlin 23,14 TL'den,

14,43 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,52 TL'den işlem görüyor.

Dün serbest piyasada Dolar 18,80 TL, Euro 20,40 TL, Sterlin 23,18 TL, Japon Yeni ise 14,48 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Güne 1.926 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.927 Dolar'dan,

1.164 TL'den başlayan Gram altın 1.165 TL'den,

1.872 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.874 TL'den,

7.705 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.711 TL'den,

14,32 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,29 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.925 Dolar'dan, Gram altın 1.164 TL'den, çeyrek altın 1.871 TL'den, Cumhuriyet altını 7.699 TL'den, gram gümüş ise 14,30 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu. Kripto paralar şimdi bir yukarı, bir aşağı çalkantılı bir seyirle devam ediyor.

Güne 23 bin 150 Dolar'dan başlayan Bitcoin 23 bin 133 Dolar'dan,

1.583 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.587 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 85,74 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 85,11 Dolar'dan işlem görüyor.