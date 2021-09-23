FED kararını verdi, gözler TCMB'de... İşte dolar, euro ve altında son durum

Dün akşam ABD Merkez Bankası FED'in açıkladığı faiz kararının ardından gözler bugün de TCMB'nin faiz kararında... Kritik günde dolar, euro, sterlin, gümüş ve altın yükselişe geçti.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

FED'in bu kararının ardından Türkiye'de piyasalar gözünü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevirdi. TCMB'den çıkacak faiz kararı beklenirken piyasada yukarı yönlik hareketlilik sürüyor.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar endeksi 93,34, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi de 381,91 düzeyinde bulunuyor.

Dolar 8,66 TL'den, Euro 10,16 TL'den, Sterlin ise 11,85 TL'den işlem görüyor. Dünkü günü kapanışta doların satış fiyatı 8,6460 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1510 lira olmuştu.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,32 TL'den fiyatlanırken onsu 1.765 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 487/491, çeyrek altın 790/806, Cumhuriyet altını ise 3.250/3.286 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHERIUM

Kripto para piyasaları ise FED'in faiz kararı sonrası yükselişe geçti. Bitcoin 44 bin 151 dolardan, Etherium 3 bin 133 dolardan işlem görüyor. Kripto para piyasasında 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli gayrimenkul devi Evergrande'in iflas edip etmeyeceği de endişeyle takip edilmeye devam ediyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tutmuştu.

TCMB'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmiyor

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, politika metninde para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

Analistler, küresel bazda önemli merkez bankalarının da gelecek hafta politika kararı alacak olmaları ve enflasyon endişeleriyle şahinleşmesi olası tutumların dünya genelinde oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen ay yıllık bazda yüzde 8,7 artışla beklentilerin altında kalırken, cari işlemler açığı ise temmuzda 683 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.